Sponzorom FC Barcelona as najnovšie stala platforma Spotify, štadión sa bude volať Spotify Camp Nou

Španielsky futbalový klub FC Barcelona oficiálne potvrdil, že novým hlavným sponzorom klubu sa od budúcej sezóny stane audiostreamovacia platforma Spotify , ktorej názov bude uvedený na dresoch aj v názve štadióna.

Spotify nahradí Rakuten

Dlhodobá spolupráca

16.3.2022 -Švédska spoločnosť sa stane hlavným sponzorom klubu a jej meno bude najbližšie štyri sezóny figurovať na prednej strane dresov mužského aj ženského prvého tímu.Spotify bude mať svoje logo aj na tréningových dresoch a zmluva v tomto smere bude podpísaná na tri roky. Nový hlavný sponzor Barcelony získal aj práva na názov štadióna, ktorý od nasledujúcej sezóny ponesie názov Spotify Camp Nou."Spotify a FC Barcelona budú spolupracovať na vytváraní príležitostí, aby sa náš ikonický dres stal priestorom, ktorý môže oslavovať umelcov z celého sveta. Víziou partnerstva je vytvoriť novú platformu, ktorá pomôže umelcom komunikovať s globálnou komunitou fanúšikov FC Barcelona," uviedol klub vo svojom vyhlásení.Spotify nahradí japonskú online maloobchodnú spoločnosť Rakuten, ktorá klub sponzorovala od roku 2017 a svoju činnosť má ukončiť v závere tejto sezóny.Nová sponzorská zmluva by mala zmierniť zlú finančnú situáciu, v ktorej sa klub nachádza. Španielske médiá uviedli, že dohoda má hodnotu približne 60 - 70 miliónov eur na jednu sezónu.Oznámenie o začiatku dlhodobej spolupráce so Spotify prišlo deň po tom, čo španielska La Liga uviedla, že FC Barcelona zamieri do nasledujúceho prestupového obdobia s veľmi chabými vyhliadkami. Katalánci prešvihli svoj platový strop o 144 miliónov eur. V lete tak môže mať obrovské problémy, ktoré nebude ľahké vyriešiť.Vinou veľkej platobnej krízy "Blaugranas" vedenie La Ligy znížilo strop Barcelony najprv v roku 2019 zo 670 miliónov eur na 385 miliónov eur. To však nestačilo a v lete liga zredukovala barcelonský strop na 97 miliónov eur.Katalánskemu klubu tento krok znemožnil podpísať Argentínčana Lionela Messiho . Na druhej strane Gerard Piqué Sergi Roberto v klube zostali, ale museli si drasticky znížiť platy.