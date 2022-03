Djokovič si môže zahrať na Roland Garros v Paríži aj napriek chýbajúcemu očkovaniu

Situácia okolo pandémie koronavírusu je vo Francúzsku je totiž stabilizovaná a v krajine postupne uvoľňujú rôzne opatrenia zamerané na zamedzenie šírenia nákazy.

V stredu o tom informovali organizátori podujatia a doplnili, že v Paríži by nemali chýbať ani tenisti z Ruska vrátane aktuálneho lídra rebríčka ATP Daniila Medvedeva, avšak len ako neutrálni športovci.

Vyhostený pre nezrovnalosti

Nezvažujú skúmanie postojov

16.3.2022 -"V tomto okamihu mu nič nebráni, aby sa vrátil na francúzske kurty," povedala riaditeľka Roland Garros Amelie Mauresmová na tlačovej konferencii na adresu Djokoviča.Srb chýbal na úvodnom grandslame sezóny Australian Open v Melbourne , od "protinožcov" ho totiž vyhostili pre nezrovnalosti v jeho dokumentoch týkajúcich sa prekonania koronavírusu. Djokovič je obhajca singlového titulu z Paríža.Prezident Francúzskej tenisovej federácie Gilles Moretton však upozornil, že Djokovič síce aktuálne smie hrať v krajine, no úrady do mája môžu opäť sprísniť opatrenia, ak sa koronavírus začne šíriť. "Nie je to na nás. Teraz je situácia pozitívna, no musíme zostať bdelí," poznamenal.Francúzi aktuálne nezvažujú, že budú detailne skúmať postoje jednotlivých tenistov z Ruska a Bieloruska, aký je ich vzťah k predstaviteľom svojich krajín a vojnovému konfliktu, ktorý na území Ukrajiny rozpútali Rusi s priamou pomocou Bielorusov.Platí však, že hráči z oboch štátov aktuálne nemôžu hrať pod vlajkami svojich krajín, ale len ako neutrálni športovci.