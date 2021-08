Spor medzi prokurátormi pokračuje, Žilinka podal návrh na disciplinárne stíhanie Lipšica

aktualizované 21. augusta 2021, 11:30



Lipšic mal postupovať v rozpore so zákonom

Občania mali od nich iné očakávania

Nedovolil by si to ani Čižnár s Trnkom

21.8.2021 (Webnoviny.sk) -Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka podal 13. augusta návrh na začatie disciplinárneho konania proti špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi. Podľa generálneho prokurátora SR sa mal disciplinárneho previnenia dopustiť špeciálny prokurátor tým, že 28. júla 2021 bez znalosti spisu verejne špekulatívne a zavádzajúcim spôsobom polemizoval o vznesení obvinenia vyšetrovateľom špecializovaného tímu Úradu inšpekčnej služby v právoplatne neskončenej trestnej veci, ktorá nepatrila do pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry . V tlačovej správe o tom informoval hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan Žilinka zdôraznil, že Lipšic tak konal po tom, ako dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava, ako aj sudkyňa pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava III, ktorá vzala obvineného Csabu D. do väzby, konštatovali dôvodnosť a zákonnosť vzneseného obvinenia.„Špeciálny prokurátor tak mal postupovať v rozpore so zákonom uloženým princípom zdržanlivosti, ako aj internými normami prokuratúry. Generálny prokurátor SR zdôrazňuje, že podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania je výlučne vecou dodržiavania princípov a pravidiel daných všeobecne záväznými právnymi predpismi,“ uzavrel Skladan.Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) na svojom profile na sociálnej sieti skonštatovala, že generálny prokurátor SR Maroš Žilinka a špeciálny prokurátor Daniel Lipšic boli zvolení preto, že dostali dôveru na dôslednú očistu Slovensko od korupcie a organizovaného zločinu v špičkách štátu. Občania preto očakávajú koordinované úsilie a spoločnú profesionálnu spoluprácu, nie paralely s predchádzajúcou garnitúrou.„Navrhnúť disciplinárne stíhanie špeciálneho prokurátora za jeho verejné vyjadrenia, ktorými sa zastal vyšetrovateľov závažnej korupčnej trestnej činnosti, je zo strany generálneho prokurátora mimoriadny počin, ktorý plne potvrdzuje všetky pochybnosti, ktoré sme o ňom kedy mohli mať,“ uviedol na svojom profile na sociálnej sieti poslanec Ondrej Dostál (SaS).Dostál je presvedčený, že ak bol ešte stále vo funkcii generálneho prokurátora jeho predchodca Jaromír Čižnár , tak takúto „nehoráznosť“ by si nedovolil.„Dokonca si myslím, že tohto by nebol schopný ani Dobroslav T., ktorý bol teda schopný naozaj všeličoho. Máme, čo sme si zvolili. Teda ja nie. Takto spätne som veľmi rád, že som bol medzi tými nemnohými poslancami NR SR, ktorí hlasovali proti Žilinkovi,“ uzavrel Dostál.