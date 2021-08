V Bavorsku z neznámych príčin havaroval autobus, zranení sú českí turisti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.8.2021 (Webnoviny.sk) - V nemeckom Bavorsku havaroval v sobotu ráno autobus s českými turistami, ktorí sa vracali z dovolenky v Taliansku. Ako uvádza nemecký web br.de, cestovalo v ňom 37 osôb, pričom 14 ľudí utrpelo zranenia.Nehoda sa stala na diaľnici A93 pri Bad Abbachu v okrese Kelheim. Podľa polície sa štyria cestujúci zranili ťažko, dvaja stredne ťažko a osem ľudí malo ľahšie zranenia. Všetkých previezli do okolitých nemocníc.Zatiaľ nie sú známe príčiny nehody. Diaľnicu v smere na Regensburg museli po nehode zúžiť do jedného jazdného pruhu, úplne spriechodniť by ju mali okolo obeda.