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04. septembra 2026

Spor o Falklandy sa vyostruje, argentínska vláda zasiahne proti ropným spoločnostiam


Tagy: argentínsko-britské vzťahy Argentínsky prezident Falklandské ostrovy Ťažba ropy

Prezident Milei vyhlasuje, že medzinárodná situácia hrá v jeho prospech, Washington môže prehodnotiť svoj neutrálny postoj. Argentínsky prezident Javier Milei vo ...



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argentina_milei_19714 1 676x451 4.9.2026 (SITA.sk) - Prezident Milei vyhlasuje, že medzinárodná situácia hrá v jeho prospech, Washington môže prehodnotiť svoj neutrálny postoj.


Argentínsky prezident Javier Milei vo štvrtok vyhlásil, že medzinárodná situácia čoraz viac nahráva nárokom Buenos Aires na Falklandské ostrovy, o ktoré Argentína v roku 1982 viedla vojnu s Britániou.

Vláda zároveň oznámila tvrdšie sankcie proti spoločnostiam zapojeným do ťažby ropy pri spornom súostroví.

Vetry zmien


„Vo svete vanú vetry zmien, ktoré sú priaznivé pre náš nárok,“ povedal Milei v televíznom prejave. Poukázal pritom na ochotu Washingtonu prehodnotiť svoju neutralitu v územnom spore.

Napätie opäť zvýšil britsko-izraelský projekt ťažby ropy vo vodách severne od ostrovov, ktoré Argentínčania označujú ako Malvíny.

Argentína sa nebude prizerať


Argentínski veteráni vojny o Falklandy a environmentálni právnici v utorok podali žalobu s cieľom zastaviť projekt britskej spoločnosti Rockhopper a izraelskej Navitas.

Milei vyhlásil, že Argentína „sa nebude nečinne prizerať“ a sprísni sankcie proti firmám napojeným na ropné projekty pri ostrovoch.

Mávajú rezolúciou OSN


Projekt podľa Mileia porušuje rezolúciu Organizácie Spojených národov (OSN), ktorá obe strany vyzýva, aby sa počas trvania sporu zdržali jednostranných krokov.

„Nedovolíme to,“ zdôraznil prezident. „Ak to dovolíme, vytvoríme britskej vláde motiváciu prehĺbiť okupáciu ostrovov a využívanie našich zdrojov.“

Washington zasiahne


Spor sa opäť dostal do centra pozornosti aj po tom, ako americký prezident Donald Trump pohrozil, že do otázky Falklandov zasiahne.

Mileiovo vystúpenie prichádza v čase poklesu jeho popularity, pričom podľa prieskumov jeho pôsobenie podporuje približne 34 percent Argentínčanov.


Zdroj: SITA.sk - Spor o Falklandy sa vyostruje, argentínska vláda zasiahne proti ropným spoločnostiam © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: argentínsko-britské vzťahy Argentínsky prezident Falklandské ostrovy Ťažba ropy
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