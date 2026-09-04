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04. septembra 2026
Proti bolo iba Slovensko. Bratislava zablokovala plán, ktorý mal zmeniť sankcie voči Rusku
Individuálne sankcie EÚ voči Rusku sa v súčasnosti obnovujú každých šesť mesiacov a ich aktuálna platnosť vyprší 15. septembra. Slovensko zostalo jedinou krajinou Európskej únie, ktorá odmietla ...
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4.9.2026 (SITA.sk) - Individuálne sankcie EÚ voči Rusku sa v súčasnosti obnovujú každých šesť mesiacov a ich aktuálna platnosť vyprší 15. septembra.
Slovensko zostalo jedinou krajinou Európskej únie, ktorá odmietla návrh na predĺženie platnosti individuálnych sankcií proti Rusku zo súčasných šiestich na 12 mesiacov. Veľvyslanci členských krajín sa preto v stredu na zmene nedohodli. Informoval o tom portál Politico s odvolaním sa na troch diplomatov.
Individuálne sankcie EÚ voči Rusku sa v súčasnosti obnovujú každých šesť mesiacov a ich aktuálna platnosť vyprší 15. septembra. Únia chcela interval predĺžiť na jeden rok, aby sa vyhla opakovaným rokovaniam. Na zmenu je však potrebný jednomyseľný súhlas všetkých 27 členských štátov a Bratislava bola podľa Politica jediným odporcom návrhu.
„Zjavne majú nejaké námietky. Myslím si, že sme ich už počuli,“ povedal jeden z diplomatov EÚ, ktorý vzhľadom na neverejný charakter rokovaní vystúpil anonymne.
Slovenská vláda konkrétne dôvody svojho postoja nevysvetlila. Jej hovorca sa odmietol vyjadriť a poskytol stanovisko ministerstva zahraničných vecí. „Diskusie o pravidelnom šesťmesačnom preskúmaní sankčného režimu ... pokračujú a očakáva sa, že budú ukončené do 15. septembra 2026,“ uviedol rezort diplomacie.
Šesťmesačný cyklus obnovovania sankcií bol pôvodne kompromisom, ktorý mal vyhovieť bývalému maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi. Budapešť pravidelné termíny využívala na vyvíjanie tlaku na ostatné vlády EÚ a získavanie ústupkov.
Rokovania veľvyslancov sa týkali aj návrhu zaradiť na sankčný zoznam ďalších 27 osôb a spoločností, čo by znamenalo zmrazenie ich majetku v EÚ. O navrhovaných zmenách a predĺžení sankcií budú ďalej rokovať technickí experti na sankčnú politiku.
Individuálne sankcie predstavujú jeden z dvoch hlavných sankčných rámcov EÚ voči Rusku, druhým sú ekonomické sankcie. Pôvodne sa oba režimy museli obnovovať každých šesť mesiacov. Ekonomické sankcie však Únia v júni predĺžila na 12 mesiacov a v súčasnosti platia do júla 2027.
Zdroj: SITA.sk - Proti bolo iba Slovensko. Bratislava zablokovala plán, ktorý mal zmeniť sankcie voči Rusku © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko zostalo jedinou krajinou Európskej únie, ktorá odmietla návrh na predĺženie platnosti individuálnych sankcií proti Rusku zo súčasných šiestich na 12 mesiacov. Veľvyslanci členských krajín sa preto v stredu na zmene nedohodli. Informoval o tom portál Politico s odvolaním sa na troch diplomatov.
Individuálne sankcie EÚ voči Rusku sa v súčasnosti obnovujú každých šesť mesiacov a ich aktuálna platnosť vyprší 15. septembra. Únia chcela interval predĺžiť na jeden rok, aby sa vyhla opakovaným rokovaniam. Na zmenu je však potrebný jednomyseľný súhlas všetkých 27 členských štátov a Bratislava bola podľa Politica jediným odporcom návrhu.
„Zjavne majú nejaké námietky. Myslím si, že sme ich už počuli,“ povedal jeden z diplomatov EÚ, ktorý vzhľadom na neverejný charakter rokovaní vystúpil anonymne.
Slovenská vláda konkrétne dôvody svojho postoja nevysvetlila. Jej hovorca sa odmietol vyjadriť a poskytol stanovisko ministerstva zahraničných vecí. „Diskusie o pravidelnom šesťmesačnom preskúmaní sankčného režimu ... pokračujú a očakáva sa, že budú ukončené do 15. septembra 2026,“ uviedol rezort diplomacie.
Šesťmesačný cyklus obnovovania sankcií bol pôvodne kompromisom, ktorý mal vyhovieť bývalému maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi. Budapešť pravidelné termíny využívala na vyvíjanie tlaku na ostatné vlády EÚ a získavanie ústupkov.
Rokovania veľvyslancov sa týkali aj návrhu zaradiť na sankčný zoznam ďalších 27 osôb a spoločností, čo by znamenalo zmrazenie ich majetku v EÚ. O navrhovaných zmenách a predĺžení sankcií budú ďalej rokovať technickí experti na sankčnú politiku.
Individuálne sankcie predstavujú jeden z dvoch hlavných sankčných rámcov EÚ voči Rusku, druhým sú ekonomické sankcie. Pôvodne sa oba režimy museli obnovovať každých šesť mesiacov. Ekonomické sankcie však Únia v júni predĺžila na 12 mesiacov a v súčasnosti platia do júla 2027.
Zdroj: SITA.sk - Proti bolo iba Slovensko. Bratislava zablokovala plán, ktorý mal zmeniť sankcie voči Rusku © SITA Všetky práva vyhradené.
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