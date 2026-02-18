|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 18.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jaromír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. februára 2026
Spor o financovanie Národného futbalového štadióna prejde do kompetencie Huliakovho ministerstva
Ministerstvo cestovného ruchu a športu preberie agendu týkajúcu sa poskytovania právnych služieb v súdnych konaniach vo veci výstavby
Zdieľať
18.2.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu preberie agendu týkajúcu sa poskytovania právnych služieb v súdnych konaniach vo veci výstavby Národného futbalového štadióna. Rozhodla o tom v stredu vláda. Doteraz záležitosť spadala pod Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
„Je nepochybné, že problematika Národného futbalového štadióna patrí do oblasti športu, a teda do kompetencie ministerstva športu,“ skonštatoval predmetný rezort. Pripomenul pritom, že projekt výstavby Národného futbalového štadióna sa začal kreovať na základe uznesenia vlády z 19. decembra 2012, ktorým bola schválená Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020.
V súvislosti s projektom výstavby Národného futbalového štadióna v Bratislave prebiehajú štyri súdne konania. Prvým je konanie o zaplatenie sumy 47 349 262 eur s príslušenstvom z titulu náhrady škody vedené Mestským súdom Bratislava III. Žalobcom je spoločnosť NFŠ, a. s. a žalovanými Slovenská republika, za ktorú koná Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, ako aj samotný rezort.
Druhým sporom je konanie o zaplatenie 48 mil. eur s príslušenstvom z titulu zmluvnej pokuty vedené Mestským súdom Bratislava III, v ktorom je žalobcom tiež NFŠ, a. s. a žalovaným rovnako Slovenská republika, za ktorú koná ministerstvo cestovného ruchu a športu a rovnako aj samotný rezort.
Tretím sporom je konanie o určenie obsahu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v časti kúpnej ceny (požaduje sa vyše 98 miliónov eur) vedené Mestským súdom Bratislava III. Tu je rovnako žalobcom NFŠ, a. s. proti SR a rezortu cestovného ruchu a športu. Štvrtým je konanie o vydanie bezdôvodného obohatenia, konkrétne dotácie vo výške 27 200 000 eur s príslušenstvom vedené Mestským súdom Bratislava III. V tomto prípade sú však SR a ministerstvo žalobcami a NFŠ, a. s. je žalovaným.
„Keďže súd koná s ministerstvom športu ako s účastníkom konania a zároveň ako so zástupcom účastníka konania, je nevyhnutné, logické a racionálne, aby sa ministerstvo športu mohlo dať zastúpiť v uvedených sporoch právnym zástupcom – advokátskou kanceláriou, s ktorou bude mať priamo ako klient uzavretú zmluvu o poskytovaní právnych služieb, na základe ktorej bude ako klient a zároveň účastník konania udeľovať priame pokyny tejto zastupujúcej advokátskej kancelárii,“ zdôraznil rezort.
Zdroj: SITA.sk - Spor o financovanie Národného futbalového štadióna prejde do kompetencie Huliakovho ministerstva © SITA Všetky práva vyhradené.
Štyri súdne konania
„Je nepochybné, že problematika Národného futbalového štadióna patrí do oblasti športu, a teda do kompetencie ministerstva športu,“ skonštatoval predmetný rezort. Pripomenul pritom, že projekt výstavby Národného futbalového štadióna sa začal kreovať na základe uznesenia vlády z 19. decembra 2012, ktorým bola schválená Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020.
V súvislosti s projektom výstavby Národného futbalového štadióna v Bratislave prebiehajú štyri súdne konania. Prvým je konanie o zaplatenie sumy 47 349 262 eur s príslušenstvom z titulu náhrady škody vedené Mestským súdom Bratislava III. Žalobcom je spoločnosť NFŠ, a. s. a žalovanými Slovenská republika, za ktorú koná Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, ako aj samotný rezort.
Druhým sporom je konanie o zaplatenie 48 mil. eur s príslušenstvom z titulu zmluvnej pokuty vedené Mestským súdom Bratislava III, v ktorom je žalobcom tiež NFŠ, a. s. a žalovaným rovnako Slovenská republika, za ktorú koná ministerstvo cestovného ruchu a športu a rovnako aj samotný rezort.
Právny zástupca
Tretím sporom je konanie o určenie obsahu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v časti kúpnej ceny (požaduje sa vyše 98 miliónov eur) vedené Mestským súdom Bratislava III. Tu je rovnako žalobcom NFŠ, a. s. proti SR a rezortu cestovného ruchu a športu. Štvrtým je konanie o vydanie bezdôvodného obohatenia, konkrétne dotácie vo výške 27 200 000 eur s príslušenstvom vedené Mestským súdom Bratislava III. V tomto prípade sú však SR a ministerstvo žalobcami a NFŠ, a. s. je žalovaným.
„Keďže súd koná s ministerstvom športu ako s účastníkom konania a zároveň ako so zástupcom účastníka konania, je nevyhnutné, logické a racionálne, aby sa ministerstvo športu mohlo dať zastúpiť v uvedených sporoch právnym zástupcom – advokátskou kanceláriou, s ktorou bude mať priamo ako klient uzavretú zmluvu o poskytovaní právnych služieb, na základe ktorej bude ako klient a zároveň účastník konania udeľovať priame pokyny tejto zastupujúcej advokátskej kancelárii,“ zdôraznil rezort.
Zdroj: SITA.sk - Spor o financovanie Národného futbalového štadióna prejde do kompetencie Huliakovho ministerstva © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
ZOH 2026: Petra Vlhová obsadila v slalome na olympiáde 20. miesto, Shiffrinová získala zlato
ZOH 2026: Petra Vlhová obsadila v slalome na olympiáde 20. miesto, Shiffrinová získala zlato
<< predchádzajúci článok
ZOH 2026: Petra Vlhová je po svojej jazde v 1. kole slalomu na olympiáde priebežne na 24. priečke
ZOH 2026: Petra Vlhová je po svojej jazde v 1. kole slalomu na olympiáde priebežne na 24. priečke