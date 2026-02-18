|
18. februára 2026
ZOH 2026: Petra Vlhová je po svojej jazde v 1. kole slalomu na olympiáde priebežne na 24. priečke
Návrat na olympijské svahy nebol pre Petru Vlhovú prechádzkou ružovou záhradou. Na trati v Cortine d'Ampezzo nenašla optimálny rytmus a jej jazda bola poznačená opatrnosťou a chybami.
Zdieľať
Vedie Američanka Mikaela Shiffrin, na ktorú stratila 2,86 s. Na 2. priečke je Nemka Lena Dürr (+0,82 s) a na 3. Švédka Cornelia Öhlund (+1 s). Druhé kolo sa začína o 13.30 a vysiela ho Eurosport Max a webový stream STVR.
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová sa usadila na čele poradia po 1. kole slalomu na ZOH 2026. Favoritka na triumf viedla s výrazným náskokom 82 stotín sekundy pred Nemkou Lenou Dürrovou, priebežne tretia bola Cornelia Öhlundová zo Švédska (+1,00). Do diania zasiahli aj dve slovenské reprezentantky. Úradujúca olympijská šampiónka Petra Vlhová figurovala so stratou 2,86 sekundy na 29. mieste, čo znamenalo, že sa predstaví v úvode 2. kola. Na štarte bolo spolu 95 pretekárok vrátane Slovenky Kataríny Šrobovej, ktorá svoju jazdu nedokončila.
Ženský slalom uzatváral na ZOH 2026 súťaže v alpskom lyžovaní. Jednoznačnou favoritkou na zlato v ňom bola Shiffrinová, ktorej cieľom bolo druhé slalomové zlato pod piatimi kruhmi v kariére. Najcennejší kov v tejto disciplíne získala americká hviezda ešte ako 18-ročná v roku 2014 na svojej prvej olympiáde v Soči.
Úvodné kolo slalomu vyskladal rakúsky tréner Klaus Mayrhofer, ktorý postavil plynulú trať. Potrebné bolo na nej získať správny rytmus, jazdiť agresívnym spôsobom a každé zvoľnenie tempa sa premietlo do straty na medzičasoch. Umiestnenie bránok sadlo najviac práve Shiffrinovej, ktorá išla dominantne so štartovým číslom sedem. Kombináciu vo vrchnej časti trate prešla úplne odlišným štýlom, ako šestica elitných pretekárok pred ňou. V cieli jej to vynieslo výrazný náskok pred konkurenciou.
Vzhľadom na náročné zotavovanie sa po ťažkom zranení kolena to v prípade Vlhovej nebolo o obhajobe zlata z Pekingu. Tridsaťročná Liptáčka si podobné ciele nedávala a jej prioritou bol najmä návrat medzi slalomársku elitu. Utorkový žreb štartových čísel rozhodol, že Vlhová sa spustí na svahu Tofana ako 23. v poradí. Slovenská lyžiarka nedokázala ísť na príliš veľké riziko, čo sa premietlo na jej výslednom čase. Stačilo jej to však na umiestnenie v elitnej tridsiatke, ktorá pôjde v 2. kole v obrátenom poradí.
O prekvapenie prvého kola sa postarala juniorská majsterka sveta z minulého roka Cornelia Öhlundová. Dvadsaťročná švédska nádej, ktorej doteraz najlepším umiestnením vo Svetovom pohári bolo 5. miesto zo Sestriere, predviedla výbornú jazdu a zaradila sa medzi ašpirantky na pódiové umiestnenie so stratou jednej sekundy na vedúcu Shiffrinovú.
Správu budeme aktualizovať
