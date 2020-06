Spor o nových pravidlách voľby generálneho prokurátora pokračuje, poslanci už našli aj zhodu

Rozpravou o nových pravidlách voľby kandidáta na post generálneho prokurátora poslanci ukončili druhý deň rokovania ôsmej schôdze parlamentu.

4.6.2020 (Webnoviny.sk) -Novelu zákona o prokuratúre predložila skupina koaličných poslancov. Najčastejšie opozícia návrhu vyčítala, že umožňuje, aby sa kandidátom na generálneho prokurátora mohol stať aj neprokurátor.Opozícia tvrdila, že pravidlá sa menia preto, aby sa mohol stať šéfom prokuratúry expolitik a advokát Daniel Lipšic. Poslanec Alojz Baránik (SaS) to odmietol.„Toto nie je zákon pre niekoho, ale zákon pre riadnu, slušnú, výkonnú prokuratúru ako celok,“ povedal Baránik. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) ocenil, že zhoda je na verejnom vypočutí kandidátov na ústavnoprávnom výbore. Z vypočutia bude verejný audiovizuálny prenos.Poslanci v zrýchlenom režime schválili novelu zákona o športe. Podľa nej kolektívne orgány športových organizácií môžu v čase krízovej situácie hlasovať v listinnej či elektronickej podobe.Zasadania sa tak môžu konať aj prostredníctvom videokonferencie či iných prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie. Úprava im to umožní aj vtedy, keď to nebude vyplývať z ich vnútorných stanov či predpisov.Parlament tiež predĺžil pôsobenie slovenských vojakov v rámci operácie NATO predsunutá prítomnosť (eFP) v Pobaltí. Návrh podporilo 110 poslancov zo 132 prítomných. Pôvodne mali slovenskí vojaci pôsobiť v Lotyšsku, Litve, Estónsku a v Poľsku do 30. júna. V súčasnosti pôsobí v rámci eFP 152 príslušníkov Ozbrojených síl SR.Rokovanie parlamentu bude pokračovať v piatok 5. júna o 9.00 hod. Pred poslancov predstúpi so správou o stave Slovenskej republiky prezidentka Zuzana Čaputová.