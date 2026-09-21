Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 21.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Matúš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

21. septembra 2026

Spor o ruských oligarchov blokuje predĺženie sankcií EÚ, Kyjev žiada pritvrdiť


Tagy: protiruské sankcie ruskí oligarchovia Rusko-ukrajinský konflikt

Slovensko a Francúzsko tlačia na vyradenie Ališera Usmanova zo zoznamu, proti ústupkom sa rozhodne stavajú Poľsko a pobaltské štáty. Ukrajinský minister zahraničných vecí



Zdieľať
south_korea_ukraine_85849 676x451 21.9.2026 (SITA.sk) - Slovensko a Francúzsko tlačia na vyradenie Ališera Usmanova zo zoznamu, proti ústupkom sa rozhodne stavajú Poľsko a pobaltské štáty.


Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v pondelok označil za „neprijateľné“ snahy vyradiť dvoch ruských oligarchov zo sankčného zoznamu Európskej únie (EÚ) a varoval, že takýto krok by vyslal Moskve nesprávny signál.

Pridalo sa aj Francúzsko


Predĺženie sankcií, ktoré EÚ obnovuje každých šesť mesiacov jednomyseľným rozhodnutím všetkých členských štátov, komplikuje požiadavka Francúzska a Slovenska na vyradenie rusko-uzbeckého miliardára Ališera Usmanova.

„Vyradenie zo zoznamu je neprijateľné a vyslalo by Moskve nesprávny signál v čase, keď treba tlak zvýšiť. Sankcie treba naopak sprísniť,“ uviedol Sybiha.

Francúzski predstavitelia svoju požiadavku zdôvodňujú „národnou bezpečnosťou“, podrobnosti však nezverejnili.

Denník Financial Times napísal, že môže súvisieť s možnou dohodou o prepustení francúzskych občanov zadržiavaných v Azerbajdžane.

Spor nesmie stáť v ceste


Proti politicky motivovanému uvoľňovaniu sankcií voči Usmanovovi sa ostro stavajú Poľsko a pobaltské štáty.

Luxembursko podľa diplomatov zároveň žiada, aby v prípade vyradenia Usmanova boli sankcie zrušené aj voči ďalšiemu ruskému miliardárovi Michailovi Fridmanovi.

„Usmanov a Fridman boli zaradení na zoznam, pretože sú súčasťou ruského agresívneho režimu, ktorý vedie útočnú vojnu proti Ukrajine. Čo sa zmenilo? Nič,“ vyhlásil Sybiha.

Diplomati zároveň tvrdia, že napriek sporu existuje široká zhoda, že sankcie ako celok nesmú vypršať.

Na zozname zostávajú aj ruský prezident Vladimir Putin a minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.


Zdroj: SITA.sk - Spor o ruských oligarchov blokuje predĺženie sankcií EÚ, Kyjev žiada pritvrdiť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: protiruské sankcie ruskí oligarchovia Rusko-ukrajinský konflikt
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Progresívne Slovensko sa pre Ficove výroky o článku 5 obráti na veľvyslancov NATO a EÚ

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 