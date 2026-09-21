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21. septembra 2026
Spor o ruských oligarchov blokuje predĺženie sankcií EÚ, Kyjev žiada pritvrdiť
Slovensko a Francúzsko tlačia na vyradenie Ališera Usmanova zo zoznamu, proti ústupkom sa rozhodne stavajú Poľsko a pobaltské štáty. Ukrajinský minister zahraničných vecí
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21.9.2026 (SITA.sk) - Slovensko a Francúzsko tlačia na vyradenie Ališera Usmanova zo zoznamu, proti ústupkom sa rozhodne stavajú Poľsko a pobaltské štáty.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v pondelok označil za „neprijateľné“ snahy vyradiť dvoch ruských oligarchov zo sankčného zoznamu Európskej únie (EÚ) a varoval, že takýto krok by vyslal Moskve nesprávny signál.
Predĺženie sankcií, ktoré EÚ obnovuje každých šesť mesiacov jednomyseľným rozhodnutím všetkých členských štátov, komplikuje požiadavka Francúzska a Slovenska na vyradenie rusko-uzbeckého miliardára Ališera Usmanova.
„Vyradenie zo zoznamu je neprijateľné a vyslalo by Moskve nesprávny signál v čase, keď treba tlak zvýšiť. Sankcie treba naopak sprísniť,“ uviedol Sybiha.
Francúzski predstavitelia svoju požiadavku zdôvodňujú „národnou bezpečnosťou“, podrobnosti však nezverejnili.
Denník Financial Times napísal, že môže súvisieť s možnou dohodou o prepustení francúzskych občanov zadržiavaných v Azerbajdžane.
Proti politicky motivovanému uvoľňovaniu sankcií voči Usmanovovi sa ostro stavajú Poľsko a pobaltské štáty.
Luxembursko podľa diplomatov zároveň žiada, aby v prípade vyradenia Usmanova boli sankcie zrušené aj voči ďalšiemu ruskému miliardárovi Michailovi Fridmanovi.
„Usmanov a Fridman boli zaradení na zoznam, pretože sú súčasťou ruského agresívneho režimu, ktorý vedie útočnú vojnu proti Ukrajine. Čo sa zmenilo? Nič,“ vyhlásil Sybiha.
Diplomati zároveň tvrdia, že napriek sporu existuje široká zhoda, že sankcie ako celok nesmú vypršať.
Na zozname zostávajú aj ruský prezident Vladimir Putin a minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.
Zdroj: SITA.sk - Spor o ruských oligarchov blokuje predĺženie sankcií EÚ, Kyjev žiada pritvrdiť © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v pondelok označil za „neprijateľné“ snahy vyradiť dvoch ruských oligarchov zo sankčného zoznamu Európskej únie (EÚ) a varoval, že takýto krok by vyslal Moskve nesprávny signál.
Pridalo sa aj Francúzsko
Predĺženie sankcií, ktoré EÚ obnovuje každých šesť mesiacov jednomyseľným rozhodnutím všetkých členských štátov, komplikuje požiadavka Francúzska a Slovenska na vyradenie rusko-uzbeckého miliardára Ališera Usmanova.
„Vyradenie zo zoznamu je neprijateľné a vyslalo by Moskve nesprávny signál v čase, keď treba tlak zvýšiť. Sankcie treba naopak sprísniť,“ uviedol Sybiha.
Francúzski predstavitelia svoju požiadavku zdôvodňujú „národnou bezpečnosťou“, podrobnosti však nezverejnili.
Denník Financial Times napísal, že môže súvisieť s možnou dohodou o prepustení francúzskych občanov zadržiavaných v Azerbajdžane.
Spor nesmie stáť v ceste
Proti politicky motivovanému uvoľňovaniu sankcií voči Usmanovovi sa ostro stavajú Poľsko a pobaltské štáty.
Luxembursko podľa diplomatov zároveň žiada, aby v prípade vyradenia Usmanova boli sankcie zrušené aj voči ďalšiemu ruskému miliardárovi Michailovi Fridmanovi.
„Usmanov a Fridman boli zaradení na zoznam, pretože sú súčasťou ruského agresívneho režimu, ktorý vedie útočnú vojnu proti Ukrajine. Čo sa zmenilo? Nič,“ vyhlásil Sybiha.
Diplomati zároveň tvrdia, že napriek sporu existuje široká zhoda, že sankcie ako celok nesmú vypršať.
Na zozname zostávajú aj ruský prezident Vladimir Putin a minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.
Zdroj: SITA.sk - Spor o ruských oligarchov blokuje predĺženie sankcií EÚ, Kyjev žiada pritvrdiť © SITA Všetky práva vyhradené.
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