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21. septembra 2026
Progresívne Slovensko sa pre Ficove výroky o článku 5 obráti na veľvyslancov NATO a EÚ
Stretnutie s veľvyslancami má podľa Šimečku ukázať, že Slovensko nie je odkázané samo na seba. Opozičné Progresívne Slovensko sa obrátilo na ...
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21.9.2026 (SITA.sk) - Stretnutie s veľvyslancami má podľa Šimečku ukázať, že Slovensko nie je odkázané samo na seba.
Opozičné Progresívne Slovensko sa obrátilo na veľvyslancov členských krajín NATO a Európskej únie a v dohľadnom čase sa s nimi plánujú stretnúť. Ako progresívci informovali, dôvodom sú výroky predsedu vlády Roberta Fica, ktorý spochybnil základný pilier obrany Slovenska, konkrétne článok 5 Severoatlantickej zmluvy. Z tohto dôvodu plánuje PS aj stretnutie lídrov opozície.
„Musíme sa pred ľudí postaviť a spoločne vyslať signál, že po voľbách zodpovedne pristúpime k našej obrane. Že budeme rešpektovať naše záväzky v Severoatlantickej aliancii. Že naše vzťahy s partnermi budeme posilňovať a nie ich búrať. Rozumiem, že Fico týmito vyhláseniami sleduje svoje politické ciele. Je však neakceptovateľné, ak to robí šírením strachu a hazardovaním s našou bezpečnosťou,“ vyhlásil líder progresívcov Michal Šimečka. Stretnutie s veľvyslancami má podľa neho ukázať, že Slovensko nie je odkázané samo na seba.
Podpredseda PS Ivan Korčok v tejto súvislosti pripomenul, že Slovensko - zvlášť v čase, keď je situácia vo svete takto vážna - potrebuje spojencov. „Na tomto stojí naša bezpečnosť. Ak by chcel niekto napadnúť Slovensko, vie, že proti nemu nebude stáť päťmiliónová krajina, ale najsilnejšia aliancia na svete. Verejným spochybňovaním tohto záväzku posiela Fico do Moskvy pozývací list,“ skonštatoval Korčok. Zároveň tiež pripomenul slová podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. „Pred takmer dvoma rokmi hovoril o vystúpení z EÚ. Nedávno o letisku v Sliači ako o legitímnom vojenskom cieli. Fico pred časom hovoril čosi o neutralite, teraz spochybňuje článok 5 NATO. Toto nie je náhoda. Toto je cesta preč od našich spojencov, na konci ktorej je Slovensko osamotené,“ dodal Korčok.
Premiér Fico ešte v sobotu 19. septembra zdôraznil, že na článok 5 základnej zmluvy NATO, ktorý hovorí o vzájomnej pomoci v NATO pri napadnutí, sa pozerá triezvo, a nie ako malý ukričaný pionier s gumipuškou v ruke. Ešte predtým vyhlásil, že si neželá, aby Slovensko „bolo súčasťou nejakého vojenského konfliktu kvôli nejakému článku 5“.
„My Slováci máme svoje skúsenosti s Mníchovom v roku 1938, keď nás zmluvne zaviazané demokratické mocnosti oklamali, zradili a predložili Hitlerovi ako upečené kura,“ uviedol v sobotu Fico. Ako predseda slovenskej vlády si podľa vlastných slov neželá vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom, a urobí všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do žiadneho nezodpovedného vojenského dobrodružstva.
„Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou, slovenskou vojnou. Ak má niekto záujem vyvolať vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom, aby si uspokojoval vlastné národno-štátne záujmy, potom musí za takýto krok niesť aj vlastnú zodpovednosť a neprenášať to na iné členské štáty NATO,“ skonštatoval Fico.
Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko sa pre Ficove výroky o článku 5 obráti na veľvyslancov NATO a EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozičné Progresívne Slovensko sa obrátilo na veľvyslancov členských krajín NATO a Európskej únie a v dohľadnom čase sa s nimi plánujú stretnúť. Ako progresívci informovali, dôvodom sú výroky predsedu vlády Roberta Fica, ktorý spochybnil základný pilier obrany Slovenska, konkrétne článok 5 Severoatlantickej zmluvy. Z tohto dôvodu plánuje PS aj stretnutie lídrov opozície.
Slovensko potrebuje spojencov
„Musíme sa pred ľudí postaviť a spoločne vyslať signál, že po voľbách zodpovedne pristúpime k našej obrane. Že budeme rešpektovať naše záväzky v Severoatlantickej aliancii. Že naše vzťahy s partnermi budeme posilňovať a nie ich búrať. Rozumiem, že Fico týmito vyhláseniami sleduje svoje politické ciele. Je však neakceptovateľné, ak to robí šírením strachu a hazardovaním s našou bezpečnosťou,“ vyhlásil líder progresívcov Michal Šimečka. Stretnutie s veľvyslancami má podľa neho ukázať, že Slovensko nie je odkázané samo na seba.
Podpredseda PS Ivan Korčok v tejto súvislosti pripomenul, že Slovensko - zvlášť v čase, keď je situácia vo svete takto vážna - potrebuje spojencov. „Na tomto stojí naša bezpečnosť. Ak by chcel niekto napadnúť Slovensko, vie, že proti nemu nebude stáť päťmiliónová krajina, ale najsilnejšia aliancia na svete. Verejným spochybňovaním tohto záväzku posiela Fico do Moskvy pozývací list,“ skonštatoval Korčok. Zároveň tiež pripomenul slová podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. „Pred takmer dvoma rokmi hovoril o vystúpení z EÚ. Nedávno o letisku v Sliači ako o legitímnom vojenskom cieli. Fico pred časom hovoril čosi o neutralite, teraz spochybňuje článok 5 NATO. Toto nie je náhoda. Toto je cesta preč od našich spojencov, na konci ktorej je Slovensko osamotené,“ dodal Korčok.
Premiér Fico ešte v sobotu 19. septembra zdôraznil, že na článok 5 základnej zmluvy NATO, ktorý hovorí o vzájomnej pomoci v NATO pri napadnutí, sa pozerá triezvo, a nie ako malý ukričaný pionier s gumipuškou v ruke. Ešte predtým vyhlásil, že si neželá, aby Slovensko „bolo súčasťou nejakého vojenského konfliktu kvôli nejakému článku 5“.
Vyjadrenie Roberta Fica
„My Slováci máme svoje skúsenosti s Mníchovom v roku 1938, keď nás zmluvne zaviazané demokratické mocnosti oklamali, zradili a predložili Hitlerovi ako upečené kura,“ uviedol v sobotu Fico. Ako predseda slovenskej vlády si podľa vlastných slov neželá vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom, a urobí všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do žiadneho nezodpovedného vojenského dobrodružstva.
„Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou, slovenskou vojnou. Ak má niekto záujem vyvolať vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom, aby si uspokojoval vlastné národno-štátne záujmy, potom musí za takýto krok niesť aj vlastnú zodpovednosť a neprenášať to na iné členské štáty NATO,“ skonštatoval Fico.
Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko sa pre Ficove výroky o článku 5 obráti na veľvyslancov NATO a EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.
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