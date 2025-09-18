Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 18.9.2025
 Meniny má Eugénia
 24hod.sk    Ekonomika

18. septembra 2025

Spor o sociálne podniky sa vyhrocuje. Liberáli hovoria o podvodoch, ministerstvo o pokrytectve opozície – VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Poslanci Sociálne podniky

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) označila reakciu ministerstva práce na upozornenia o zneužívaní sociálnych podnikov za arogantnú a neobhájiteľnú. Poslanec ...



sni mka obrazovky 2025 09 18 o 15.25.19 676x366 18.9.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) označila reakciu ministerstva práce na upozornenia o zneužívaní sociálnych podnikov za arogantnú a neobhájiteľnú. Poslanec Vladimír Ledecký a poslankyňa Martina Bajo Holečková zdôraznili, že nejde o útok na poctivých podnikateľov, ale o boj proti špekulantom, ktorí poškodzujú prostredie sociálneho podnikania.


„Dňa 2. septembra sme upozornili na zneužívanie sociálnych podnikov, najmä na využívanie zníženej 5-percentnej DPH firmami uchádzajúcimi sa o štátne zákazky. Ministerstvo práce reagovalo nepodpísaným vyhlásením, kde nás obvinilo z nekompetentnosti a lží, no zároveň priznalo, že pripravuje legislatívnu zmenu. Ak by bolo všetko v poriadku, prečo by bola zmena potrebná? Pravda je jasná – ministerstvo vie, že problém existuje,“ uviedol Ledecký.

Kritika systému registrácie sociálnych podnikov


Podľa neho štát namiesto ochrany férových podnikateľov podkopáva dôveru v systém, keďže registrácia sociálnych podnikov je zdĺhavá a úradníci často nerozumejú žiadateľom, zatiaľ čo vybavovanie ide rýchlo len tým, ktorí poznajú správnych ľudí. „To je chorý systém, ktorý podporuje špekulantov a dusí ľudí, ktorí chcú naozaj pomáhať,“ dodal.

Poslankyňa Bajo Holečková upozornila na konkrétne problémy v Aliancii pre sociálnu ekonomiku, ktorá dostala 6 miliónov eur, no skončila v strate a zamestnanci upozorňujú na nekalé praktiky. „Ministerstvo namiesto riešenia útočí na opozíciu,“ konštatovala.

Podľa nej bývalý štátny tajomník a europoslanec za Hlas Branislav Ondruš sám priznal, že polovica zo 600 sociálnych podnikov funguje správne, zatiaľ čo druhá polovica je spojená s podvodmi. „Pán minister, prestaňte kryť podvodníkov a ospravedlňte sa nám,“ vyzvala ministerstvo práce. SaS tak vyzýva na transparentnosť a zodpovedný prístup k riešeniu problémov v sektore sociálnych podnikov.

Reakcia ministerstva práce


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) pre agentúru SITA uviedlo, že "predstavitelia SaS Ledecký a Bajo Holečková opäť predviedli veľkú dávku nekompetentnosti a pokrytectva. Poslanec Ledecký v minulom volebnom období nespravil ako predseda sociálneho výboru NR SR nič pre systémové zmeny v pôsobení sociálnych podnikov, napriek tomu, že zákon o sociálnej ekonomike platí už od roku 2018. Na rozdiel od neho ministerstvo práce pod súčasným vedením pripravuje legislatívne zmeny, ktoré sprísnia pravidlá fungovania sociálnych podnikov. Ich cieľom je odstrániť možnosť špekulácii, ale zároveň nezadusiť prospešné sociálne podniky, keďže zamestnávajú zdravotne, alebo inak znevýhodnených ľudí. Novelu zákona predstavíme už v blízkom čase."

Ako sa ďalej uvádza v stanovisku ministerstva, poslankyňa Bajo Holečková opäť atakovala Alianciu pre sociálnu ekonomiku na Slovensku, ktorú dokonca nazvala “firmou”. Podľa ministerstva pritom ide o profesnú organizáciu, ktorá zastrešuje a združuje vyše 200 sociálnych podnikov.

"V rovnakej eurofondovej výzve ako táto organizácia dostali dotácie na svoju činnosť aj banskobystrická, prešovská a košická župa. Opäť vyzývame dvojicu Ledecký a Bajo Holečková, aby sa ospravedlnili za svoje predchádzajúce výroky, v ktorých účelovo spojili činnosť niektorých sociálnych podnikov i Aliancie pre sociálnu ekonomiku s konkrétnou politickou stranou," dodáva ministerstvo práce.


Zdroj: SITA.sk - Spor o sociálne podniky sa vyhrocuje. Liberáli hovoria o podvodoch, ministerstvo o pokrytectve opozície – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Poslanci Sociálne podniky
