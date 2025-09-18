|
Štvrtok 18.9.2025
Meniny má Eugénia
|Denník - Správy
|
|
18. septembra 2025
Rada FPU schválila štruktúru podpornej činnosti na rok 2026, má prerozdeliť 30 miliónov eur
Rada Fondu na podporu umenia (FPU) schválila štruktúru podpornej činnosti na rok 2026. Ako v úvode rokovania Rady priblížil jej predseda
18.9.2025 (SITA.sk) - Rada Fondu na podporu umenia (FPU) schválila štruktúru podpornej činnosti na rok 2026. Ako v úvode rokovania Rady priblížil jej predseda Matúš Oľha, nová štruktúra je rozdelená do desiatich programov. Prvým je podpora umenia, zahŕňa podporu divadla, tanca či podporu hudby. Rovnako sa zameriava aj na podporu výtvarných diel a vizuálneho umenia, ale tiež literatúry, či už domácej, alebo prekladovej, a aj umelecko-spoločenských časopisov. Na prvý podprogram je vyhradená suma 3,1 milióna eur. Druhým programom je podpora festivalov, prehliadok, súťaží, výstav a koncertov, vyčlenené sú naň tri milióny eur. Najväčšia časť z nich, konkrétne 900-tisíc eur, je vyčlenená na podporu tradičnej kultúry a folklóru.
Na program číslo tri nazvaný Podpora tradičnej kultúry a kultúrno-osvetová činnosť poputuje 2,6 milióna eur. Ďalší program bude podporený čiastkou 2,1 milióna eur, tieto prostriedky sa prerozdelia medzi pamäťové a fondové inštitúcie, ako sú knižnice, múzeá a galérie. V rámci programu číslo päť sa budú môcť o podporu pre svoje verejné umelecké aktivity uchádzať vysoké školy. Na celý tento program je vyčlenených 300-tisíc eur. V šiestom programe nazvanom Podpora kultúrnej infraštruktúry sa v budúcom roku bude prerozdeľovať suma sedem miliónov eur. Tieto prostriedky sú určené na projektové dokumentácie ku kultúrnej infraštruktúre, taktiež rekonštrukcie, modernizácie či výstavbu.
Najviac peňazí, a to 7,5 milióna eur, je alokovaných na priority Ministerstva kultúry (MK) SR. Predmetný program je určený napríklad na podporu významných kultúrnych podujatí regionálneho aj celoslovenského významu (1,8 milióna eur), taktiež na podporu podujatí a diel k významným míľnikom týkajúcim sa udalostí a osobností slovenského národa (1 milión eur), 1,5 milióna eur má smerovať aj na podporu slovenskej kultúrnej reprezentácie v zahraničí.
Prostriedky majú smerovať aj na rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva zapísaného v zoznamoch UNESCO a SR, projekty kultúrnej výmeny so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, a tiež tvorbu a prezentáciu umeleckých diel (na túto konkrétne je vyčlenených 1,2 milióna eur). Časť prostriedkov tohto programu je určená aj na podporu prípravy a prezentácií dočasných expozícií umeleckých diel a zbierkových predmetov a na podporu kultúry znevýhodnených skupín.
Ôsmy program na podporu detí a mládeže prerozdelí 2,2 milióna eur určených na tanec, divadlo, hudbu, výtvarné umenie, ale aj literatúru, folklór a tradičnú kultúru, a tiež prehliadky a súťaže. Na ďalší program určený pre začínajúcich umelcov je vyčlenených 1,2 milióna eur. V rámci posledného, desiateho programu je na vedu a výskum a štipendiá v umení vyčlenená čiastka 400-tisíc eur. Celková výška podpory z FPU na budúci rok bude teda v sume 30 miliónov eur. Novú štruktúru Rada FPU schválila jednohlasne.
Zástupcovia samospráv a kultúrnej obce pred schválením novej štruktúry vystríhali už pred niekoľkými týždňami, varovali pred ich dopadom na kultúru v regiónoch. Plánované zmeny vo Fonde by podľa nich mohli zásadne poškodiť kultúrny život v regiónoch, hrozbe podľa nich čelí nezriaďovaná aj zriaďovaná kultúra. O možnom vyškrtnutí podpory pre niektoré oblasti z tejto štruktúry informovala platforma Otvorená kultúra! ešte v auguste, spomenula napríklad možné zrušenie podpory pre divadelnú činnosť, regionálne kultúrne centrá či digitálne hry alebo program Mesto kultúry.
Spolu so samosprávami vyzývala na zastavenie procesu schvaľovania novej štruktúry a otvorenie odbornej diskusie. Členov Rady FPU ešte deň pred hlasovaním platforma vyzývala, aby nehlasovali o navrhovanej štruktúre podpornej činnosti, pokiaľ neprebehne otvorená odborná diskusia s odbornou verejnosťou a samosprávami tak, ako to vyžaduje zákon. Verejnosť tiež vyzvali, aby prišla na verejné zasadnutie Rady FPU priamo do budovy fondu v stredu 17. septembra o 10:00.
Po hlasovaní platforma Otvorená kultúra! na sociálnej sieti uviedla, že čas prelomového zasadnutia Rady FPU bol potajomky presunutý z 10:00 na 9:00, aby verejnosť nestihla prísť.
„Aj napriek tomu sa tam podarilo prísť zástupkyni OK!, ktorú Oľha (predseda Rady FPU Matúš Oľha) vyhodil z miestnosti napriek tomu, že mu citovala zákon, ktorý prikazuje robiť zasadnutia verejné. O 9:45 prišli na zasadnutie rektorka VŠVU Bohunka Koklesová a rektor VŠMU Martin Šmatlák, spolu s nimi aj podpredseda parlamentu Martin Dubéci a poslankyne parlamentu Zora Jaurová a Dana Kleinert, ale aj ďalší zástupcovia kultúrnej obce. Na zasadnutie neboli pripustení," tvrdí platforma, podľa ktorej Rada FPU opätovne porušuje vlastný zákon.
Zo zasadnutia sa podľa nej nevysielal ani livestream. Novú štruktúra poskytovania dotácií podľa nej zásadne obmedzí možnosť získať verejnú podporu pre veľkú časť slovenskej kultúry, ako sú knižnice, divadlá, kultúrne centrá a podobne. „O jednej z najradikálnejších zmien v histórii fondu sa rozhodlo potichu, za zatvorenými dverami," skonštatovala Otvorená kultúra!
Zmenu ohláseného času rokovania Rady FPU kritizovala aj poslankyňa NR SR a podpredsedníčka parlamentného výboru pre kultúru a médiá Zora Jaurová (Progresívne Slovensko).
„O 10:00 tak stáli v úzkej chodbičke pred kanceláriou fondu rektorka VŠVU, rektor VŠMU, ústavní činitelia aj zástupcovia významných profesných združení a kultúrnej obce, ale pán Oľha nás nechcel vpustiť dnu, pretože "nemá čas"," napísala na sociálnej sieti.
„Až noha do dverí (doslovne) podpredsedu Národnej rady SR Dubéciho nám umožnila vojsť dnu a aspoň na chvíľu začať “diskusiu“. Predseda Rady Oľha a riaditeľ fondu Kornaj však nezvládli ani odpovede na jednoduchú otázku, prečo nekonzultovali prípravu novej štruktúry s odbornou obcou a samosprávami," dodala. Poslankyňa tiež hovorí o tom, že namiesto argumentov im boli predložené konšpiračné teórie a revanšizmus voči kritikom súčasného vedenia FPU.
„Sústavné porušovanie zákona zo strany fondu, ako aj katastrofálne dopady novej organizačnej štruktúry by mali byť predmetom ďalšieho dialógu s vedením fondu, ktorý nám riaditeľ a predseda rady prisľúbili. Uvidíme, aká bude realita," uzavrela Jaurová.
Zdroj: SITA.sk - Rada FPU schválila štruktúru podpornej činnosti na rok 2026, má prerozdeliť 30 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
