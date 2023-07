Spor o ťažbe zlata rozhodne súd, Saska sa obáva straty dvoch miliónov eur (video)

Problém vedenia úradu

17.7.2023 (SITA.sk) - Slovensko môže podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) prísť o takmer dva milióny eur. Liberáli sa obávajú, že predstavitelia Hlavného banského úradu nebudú dostatočne hájiť záujmy Slovenska v spore s banskou spoločnosťou . Ten sa týka ťažby zlata a úhrad, ktoré za ťažbu banská spoločnosť platila.Podľa kontroly bývalého vedenia banského úradu by mala na úhradách doplatiť 1,7 mil. eur. Spoločnosť sa však proti rozhodnutiu postavila a o celej záležitosti rozhoduje súd.„Z tohto miesta vyzývame nové vedenie Ministerstva hospodárstva SR , aby dohliadlo na tento spor a využilo všetky svoje právomoci, ak by vedenie banského úradu zlyhalo," uviedol podpredseda SaS Karol Galek Na čele úradu totiž po odchode liberálov nastali zmeny a podľa Galekových slov sa do vedenia dostali osoby, ktoré dlhé roky neriešili problematiku úhrad za ťažbu zlata.„Máme obavy, akým spôsobom budú títo ľudia zastupovať záujmy štátu a či im bude záležať na tom, aby sa Slovensko dostalo k tým 1,7 mil. eur," zhodnotil.Strana SaS na problematiku úhrad za ťažbu zlata poukazuje dlhodobo. Liberáli v tejto veci dokonca podali aj trestné oznámenie. Tvrdia, že banská spoločnosť síce ťaží a následne predáva zlato, avšak ona sama tvrdí, že ťaží polymetalickú rudu. Dôvodom je rozdielna výška úhrady za vyťažený nerast.Samotné ministerstvo už v tejto veci konalo. Vláda tento mesiac schválila zmenu nariadenia. Vďaka nej by sa mali odstrániť pochybnosti pri jednotlivých sadzbách za vydobyté nerasty podľa druhu nerastu.Ministerstvo hospodárstva SR v reakcii uviedlo, že v uvedenej záležitosti prebieha súdny spor, a tak sa k nemu nebude vyjadrovať. Pripomenulo schválenie zmeny nariadenia vlády, ktorá pre štát zaistí viac zdrojov z poplatkov za vyťažené zlato a striebro.„Základným kritériom pri rozdelení vyhradených nerastov, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy, bude to, či sa z nich dajú priemyselne vyrobiť kovy zlato a striebro. Súčasne sa tak i navýšia zdroje v Environmentálnom fonde a v neposlednom rade sa posilní transparentnosť v sektore ťažobných spoločností a v celom sektore podnikania," uviedla hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík