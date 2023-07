Ruské sily sa presúvajú do Bachmutu, Ukrajina čelí ťažkým podmienkam

17.7.2023 (SITA.sk) - Ukrajina čelí na východnom fronte „ťažkým“ podmienkam a ruské sily sa presúvajú do okolia mesta Bachmut, aby sa pokúsili zastaviť protiofenzívu Kyjeva. Vyjadril sa tak veliteľ ukrajinských pozemných síl Oleksandr Syrskyj , informuje spravodajský portál CNN.„Nepriateľ do tejto oblasti intenzívne presúva ďalšie sily a prostriedky, najmä letecké jednotky, aby zastavil ofenzívu našich vojsk v oblasti Bachmutu,“ povedal generál Syrskyj v pondelok podľa Vojenského mediálneho centra krajiny a dodal, že podmienky na východnom fronte sú „náročné“.„Operačná situácia vo východnom sektore je naďalej zložitá. Nepriateľ zároveň začal ofenzívu v smere na Kupjansk s cieľom poraziť naše jednotky v tejto oblasti a pokračovať v ofenzíve hlboko do našich bojových formácií,“ povedal ďalej Syrskyj a dodal, že v týchto náročných podmienkach navštívil bojové brigády a stretol sa s veliteľmi jednotiek, „aby sme upravili naše plány a vyriešili problematické otázky priamo na mieste.“Námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová v nedeľu podľa CNN uviedla, že pozície na oboch stranách na východnom fronte sa „dynamicky menia“, keďže boje sa tam „trochu vystupňovali“. „V samotnom Bachmute ostreľujeme nepriateľa a nepriateľ ostreľuje nás,“ dodala.