Spor slovenských lyžiarov pokračuje, Žampa na sociálnej sieti kritizoval Falata

Zneužil svoju pozíciu

Vyjazdil druhé miesto

Ničia sa medzi sebou

Pomohol k druhému miestu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.2.2020 (Webnoviny.sk) - V tejto sezóne zatiaľ ani jeden slovenský reprezentant v kategórii mužov nebodoval v slalome v rámci Svetového pohára v alpských lyžiarskych disciplínach, ale na verejnosti sa už niekoľko dní pretriasa téma nedodržania tzv. striedavého štartu Adama Žampu a Mateja Falata.Základom sporu je fakt, že v pretekoch SP v slalome v rakúskych strediskách Kitzbühel a Schladming reprezentoval Slovensko Adam Žampa, hoci podľa Falata odvolávajúceho sa na pravidlá SLA mal mať právo štartu on.Výkonnostne slabší z oboch aktérov (Falatovi patrí v slalomovom poradí FIS bodov 115. priečka, kým Žampa je 54.) sa obhajoval tvrdením, že v schválenom súťažnom poriadku Slovenskej lyžiarskej asociácie je zmienka o tom, že ak je medzi pretekármi v danej disciplíne rebríčkový rozdiel menší ako sto miest, automaticky nastáva tzv. striedavý štart. A to v prípade, ak pretekár vo dvoch súťažiach za sebou nezaboduje, čo bol prípad Adama Žampu.Falatov tím nepriamo obvinil šéftrénera mužov a zároveň Adamovho otca Tomáša Žampu, že zneužil svoju pozíciu a porušil súťažný poriadok tým, že viackrát za sebou uprednostnil na preteky SP svojho syna. Skúsenejší a úspešnejší z oboch reprezentantov však tvrdí, že skutočnosť je iná, ako sa verejne prezentuje.Ani jeden zo Slovákov v predchádzajúcich slalomoch nebodoval, preto sa tréner Tomáš Žampa pred Kitzbühelom rozhodol uskutočniť kvalifikáciu. V nej sa malo ukázať, kto je reálne lepší. Falatova strana tvrdí, že tento krok nemá oporu v súťažnom poriadku a návrh s kvalifikáciou prišiel len krátko pred pretekmi."Navrhovali sme, aby bola urobená zmena na kvalifikáciu a aby štartoval vždy podľa formy najlepší pretekár bez ohľadu na to, koľký v renkingu je, a zároveň spĺňa medzinárodné pravidlo FIS Top 150 pre možný štart v pretekoch Svetového pohára. Maťo Falat ma ako športovec sklamal. Nesúhlasil s kvalifikáciou, ale odvolával sa na pravidlo, ktoré je staré a malo zmysel možno pred tromi rokmi. Maťovi som volal, sám sa mi priznal, že by chcel v slalome štartovať a že kvalifikácia je najobjektívnejšia, ale že on s ňou momentálne nesúhlasí," uviedol 29-ročný Adam Žampa na svojej facebookovej prezentácii.Adam Žampa v tejto sezóne SP zatiaľ bodoval iba dvakrát v obrovskom slalome (dovedna 12 bodov za 27. a 23. miesto v Alta Badii, resp. Garmich-Partenkirchene), ale z historického hľadiska je aj v slalome oveľa úspešnejší ako Falat. Starší z bratov Žampovcov v minulosti dokonca vyjazdil druhé miesto v točivých disciplínach pre Slovensko."Získal som viac ako 500 bodov vo Svetovom pohári, bodoval som štyridsaťkrát, vyhral som Európsky pohár ako jediný Slovák v histórii a skončil som v najlepšej päťke na olympiáde. Ešte aj dnes som vo svetovom renkingu najvyššie zo Slovenska. Prečo Maťo Falat, ktorý v pretekoch Svetového pohára štartoval presne tridsaťkrát a nezabodoval ani raz, nechcel dôjsť na kvalifikáciu?," položil rečnícku otázku Adam Žampa.Zároveň dodal, že sám oslovil Falata s tým, že kvalifikácia by bola najspravodlivejšia pre oboch na odhalenie ich momentálnej výkonnosti."Ten, kto by vyhral kvalifikáciu, mal by väčšiu šancu bodovať v pretekoch. A keď ten jeden z nás zaboduje v slalome, automaticky získavame druhé miesto pre Slovensko a môžeme súťažiť obaja. Na to mi Maťo povedal, že on nevie, či ešte bude budúci rok lyžovať a že tento rok si zatiaľ nevyjazdil body na to, aby v budúcnosti vôbec spĺňal pravidlo štartu vo Svetovom pohári," uviedol Adam Žampa na vysvetlenie.Piaty muž alpskej kombinácie a šiesty zo slalomu na ZOH 2014 v Soči na záver svojho statusu na sociálnej sieti skonštatoval, že sa mu nepáči, že Matej Falat chcel len využiť chybu v súťažnom poriadku a nechcel ako chlap dôjsť na kvalifikáciu."Je to naozaj potrebné? Je nás na Slovensku tak málo úspešných športovcov a úspešných ľudí zároveň, a namiesto toho, aby sme si našu krajinu urobili čo najlepšou a držali krok so svetom, ničíme sa medzi sebou. Nemám v sebe nenávisť voči iným ani voči Maťovi v tomto prípade, aj keď ma skutočne nahneval. Snažím sa robiť šport najlepšie, ako je v mojich silách. Dávam do toho všetku energiu a čas aj napriek zraneniam, ktoré ma ostatné štyri roky sprevádzali. Bojujem ďalej najčestnejšie a najzodpovednejšie ako viem tak, aby som sa vždy vedel pozrieť do očí čestne a úprimne všetkým," dodal Adam Žampa.Matej Falat (27) sa už roky neúspešne snaží dostať do bodovanej tridsiatky v pretekoch Svetového pohára. Zatiaľ najvyššie to dotiahol v Európskom pohári na 9. miesto v paralelnom slalome v talianskom Kronplatzi na sklonku roka 2015.Pred troma rokmi na majstrovstvách sveta v St. Moritzi však výrazne pomohol slovenskému tímu k senzačnému druhému miestu v súťaži družstiev. Jeho stanovisko na aktuálnu tému štartov v pretekoch SP v slalome priniesol portál denníka SME."Vzhľadom na to, že sa žiadna kvalifikácia v záujme štartu lepšieho pretekára pred doterajšími súťažami Svetového pohára neuskutočňovala - najmä v Levi a Adelbodene, kde som mal záujem štartovať - chcem využiť svoje právo štartu na nasledujúcich pretekoch v zmysle súťažného poriadku. Do budúcnosti sa budem veľmi rád zúčastňovať na kvalifikáciách pred pretekmi Svetového pohára, ak sa podmienky dohodnú pred začiatkom sezóny a kvalifikácie sa budú férovo uskutočňovať bez ohľadu na to, kto má podľa striedavého štartu na nasledujúcich pretekoch právo štartovať," znie stanovisko Mateja Falata.