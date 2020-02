Olympijské múzeum získalo historický rukopis Pierra de Coubertina, daroval ho ruský miliardár

Coubertinov prejav

Dokument sa stratil

10.2.2020 (Webnoviny.sk) - Historický rukopis, v ktorom barón Pierre de Coubertin spísal plány na oživenie olympijských hier, má od pondelka domov vo Švajčiarsku. Ruský miliardár a prezident Medzinárodnej šermiarskej federácie Ališer Usmanov sa rozhodol darovať ho Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV) . Cenný artefakt vystavia v Olympijskom múzeu v Lausanne.Usmanov kúpil rukopis na decembrovej aukcii v New Yorku. Zaplatil zaň približne 8 miliónov eur, čo osemkrát prevýšilo odhadovanú hodnotu. Podľa aukčnej siene Sotheby's išlo o najvyššiu sumu, akú dosiaľ niekto zaplatil za akýkoľvek predmet súvisiaci so športom.Rukopis má 14 strán, je napísaný vo francúzštine atramentom zo sépie a obsahuje Coubertinov prejav z 25. novembra 1892 na pôde parížskej univerzity Sorbonna, v ktorom predniesol plán priniesť olympijské hry do moderného sveta. Na tom istom mieste sa o dva roky neskôr zrodilo rozhodnutie o usporiadaní prvých novodobých OH, ktoré sa konali v roku 1896 v gréckych Aténach."Dnes sme svedkami historickej chvíle," uviedol prezident MOV Thomas Bach podľa webu insidethegames.biz. "Máme do činenia s dokumentom, ktorý položil základy olympijského hnutia. Rukopis sa vracia do svojho olympijského domova, kam patrí," dodal 66-ročný Nemec a niekoľko slov adresoval aj prítomnému Usmanovovi: "Vďaka vašej štedrosti dnes môžeme premýšľať o našej histórii a osláviť toto priame spojenie s naším otcom zakladateľom."Dokument sa v období medzi dvomi svetovými vojnami stratil. Francúz Marquis d'Amat ho v 90. rokoch minulého storočia dlho hľadal a nakoniec ho vystopoval u jedného švajčiarskeho zberateľa starožitností."Pierre de Coubertin videl svet zjednotený športom, ktorý nerozdeľujú žiadne konflikty a vojny. Verím, že Olympijské múzeum je tým najvhodnejším miestom na uchovanie tohto neoceniteľného rukopisu," poznamenal 66-ročný Usmanov, ktorý sa narodil na území dnešného Uzbekistanu.