Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 26.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Edita
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

26. septembra 2026

Výbuch zničil dom pod Akropolou, v troskách našli telo nezvestnej turistky


Tagy: Atény Mŕtva žena nezvestní ľudia Únik plynu Výbuch

Výbuch v štvrti Plaka zrejme spôsobila unikajúca plynová zmes, medzi nezvestnými sú Američania, Brit aj Grékyňa. Z trosiek budovy, ktorá sa v piatok zrútila po výbuchu v historickej aténskej štvrti ...



Zdieľať
greece_athens_explosion_54_59 676x451 26.9.2026 (SITA.sk) - Výbuch v štvrti Plaka zrejme spôsobila unikajúca plynová zmes, medzi nezvestnými sú Američania, Brit aj Grékyňa.


Z trosiek budovy, ktorá sa v piatok zrútila po výbuchu v historickej aténskej štvrti Plaka, vytiahli v sobotu telo jednej z nezvestných osôb, informovala grécka agentúra ANA. Záchranári pokračujú v pátraní po ďalších nezvestných.

Obeťou je podľa predbežných informácií americká turistka, ktorá bývala s manželom a ďalším párom v prenajatom apartmáne na prvom poschodí domu.

Päť nezvestných


Po piatkovom rannom výbuchu bolo nezvestných šesť ľudí. Starosta Atén Charis Dukas uviedol, že príčinou bol pravdepodobne únik plynu.

Budova stála v úzkej ulici priamo pod Akropolou. Medzi nezvestnými sú podľa miestnych médií Brit a Grékyňa z druhého poschodia a štyria americkí turisti z prvého poschodia.

Mohutné nasadenie


Na mieste zasahuje 30 hasičov so šiestimi vozidlami, dvoma špecializovanými záchrannými vozidlami a tromi pátracími psami. Trosky odpratávajú bagre a záchranári používajú termokamery.

„Škody sa tiahnu po celej ulici aj po ulici za budovou. Hovoríme o neuveriteľnej katastrofe,“ povedal Dukas.


Zdroj: SITA.sk - Výbuch zničil dom pod Akropolou, v troskách našli telo nezvestnej turistky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Atény Mŕtva žena nezvestní ľudia Únik plynu Výbuch
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Spor Trumpa s médiami pokračuje, CNN vyradili z cesty prezidenta do Tennessee
<< predchádzajúci článok
Irán ponúkol USA plán, Hormuzský prieliv môže otvoriť do siedmich dní

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 