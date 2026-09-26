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26. septembra 2026
Výbuch zničil dom pod Akropolou, v troskách našli telo nezvestnej turistky
Výbuch v štvrti Plaka zrejme spôsobila unikajúca plynová zmes, medzi nezvestnými sú Američania, Brit aj Grékyňa. Z trosiek budovy, ktorá sa v piatok zrútila po výbuchu v historickej aténskej štvrti ...
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26.9.2026 (SITA.sk) - Výbuch v štvrti Plaka zrejme spôsobila unikajúca plynová zmes, medzi nezvestnými sú Američania, Brit aj Grékyňa.
Z trosiek budovy, ktorá sa v piatok zrútila po výbuchu v historickej aténskej štvrti Plaka, vytiahli v sobotu telo jednej z nezvestných osôb, informovala grécka agentúra ANA. Záchranári pokračujú v pátraní po ďalších nezvestných.
Obeťou je podľa predbežných informácií americká turistka, ktorá bývala s manželom a ďalším párom v prenajatom apartmáne na prvom poschodí domu.
Po piatkovom rannom výbuchu bolo nezvestných šesť ľudí. Starosta Atén Charis Dukas uviedol, že príčinou bol pravdepodobne únik plynu.
Budova stála v úzkej ulici priamo pod Akropolou. Medzi nezvestnými sú podľa miestnych médií Brit a Grékyňa z druhého poschodia a štyria americkí turisti z prvého poschodia.
Na mieste zasahuje 30 hasičov so šiestimi vozidlami, dvoma špecializovanými záchrannými vozidlami a tromi pátracími psami. Trosky odpratávajú bagre a záchranári používajú termokamery.
„Škody sa tiahnu po celej ulici aj po ulici za budovou. Hovoríme o neuveriteľnej katastrofe,“ povedal Dukas.
Zdroj: SITA.sk - Výbuch zničil dom pod Akropolou, v troskách našli telo nezvestnej turistky © SITA Všetky práva vyhradené.
Z trosiek budovy, ktorá sa v piatok zrútila po výbuchu v historickej aténskej štvrti Plaka, vytiahli v sobotu telo jednej z nezvestných osôb, informovala grécka agentúra ANA. Záchranári pokračujú v pátraní po ďalších nezvestných.
Obeťou je podľa predbežných informácií americká turistka, ktorá bývala s manželom a ďalším párom v prenajatom apartmáne na prvom poschodí domu.
Päť nezvestných
Po piatkovom rannom výbuchu bolo nezvestných šesť ľudí. Starosta Atén Charis Dukas uviedol, že príčinou bol pravdepodobne únik plynu.
Budova stála v úzkej ulici priamo pod Akropolou. Medzi nezvestnými sú podľa miestnych médií Brit a Grékyňa z druhého poschodia a štyria americkí turisti z prvého poschodia.
Mohutné nasadenie
Na mieste zasahuje 30 hasičov so šiestimi vozidlami, dvoma špecializovanými záchrannými vozidlami a tromi pátracími psami. Trosky odpratávajú bagre a záchranári používajú termokamery.
„Škody sa tiahnu po celej ulici aj po ulici za budovou. Hovoríme o neuveriteľnej katastrofe,“ povedal Dukas.
Zdroj: SITA.sk - Výbuch zničil dom pod Akropolou, v troskách našli telo nezvestnej turistky © SITA Všetky práva vyhradené.
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