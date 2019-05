Sporiť pre deti alebo pre seba? Čo tak skúsiť oboje…

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Ideálne je, keď sa naučia sporiť už deti. Ak si osvoja tento návyk v rannom veku, v dospelosti ho budú považovať za úplne prirodzený. Naučiť deti neminúť hneď všetky peniaze, ktoré dostanú, môže byť náročné. "Dieťa sa prirodzene učí pozorovaním, sleduje a vníma dianie okolo seba, následne ho napodobňuje. Najbližším vzorom pre dieťa sú jeho rodičia, preto aj v otázke sporenia je veľmi dôležitý práve ich prístup k financiám,” hovorí psychologička Jana Slovíková z Linky detskej istoty. Najdôležitejšia je samozrejme motivácia. Ak dieťa niečo veľmi chce, môže si to kúpiť, ale iba ak vydrží určitú dobu sporiť. Ideálne je, kúpiť mu nejaké prasiatko alebo inú pokladničku, ktorá bude presne určená na tento cieľ.Jedna vec je naučiť dieťa šetriť, druhá rovnako dôležitá, je myslieť na jeho budúcnosť už odmalička. Čím je dieťa staršie, výdavky s ním spojené sú vyššie. Najviac zvyčajne stojí štúdium "Dôležité je pripraviť sa na tie najväčšie výdavky dieťaťa, ako štúdium alebo peniaze na "štart do života". Ideálne je dieťaťu odkladať peniaze hneď od jeho narodeniana mesačnej báze, " hovorí Ondrej Broska, partner spoločnosti TOWER FINANCE. "Ak sa využije vhodný produkt, ktorý peniaze aj zhodnotí, po dovŕšení dospelosti bude mať dieťa pripravenú dostatočnú sumu na svoj začiatok. Na tento účel je možné využiť aj prídavok na dieťa, ktorý je tento rok vo výške 24,34 eur.” Sporenie pre deti je teda možnosťou, ako im pripraviť financie do budúcnosti, aj na riešenie bývania."Deťom už od narodenia môžu napríklad rodičia vkladať financie na účet stavebného sporenia. Tieto prostriedky sa dieťaťu zhodnocujú o úrok a štátnu prémiu až do jeho 18-tich rokov. Pri takomto type sporenia dokážu rodičia svojmu potomkovi pripraviť až okolo 12 až 15 tisíc eur,” hovorí Kamil Timura, riaditeľ odbytu z Prvej stavebnej sporiteľne. Táto nasporená suma síce neumožňuje kúpu nového bývania, ale je dobrým základom na ďalšie financovanie nehnuteľnosti. Ak si mladý človek zoberie v dospelosti stavebný úver, na ktorý má nárok zo zákona, až do výšky 50 tisíc eur bez založenia nehnuteľnosti, má dostatočný základ na kúpu jedno, dvoj a v niektorých regiónoch až trojizbového bytu.Aj keď každý rodič chce dať svojim deťom všetko, je potrebné si uvedomiť, že v prvom rade treba finančne zabezpečiť seba. Ak sa dostane do finančných problémov rodič, postihne to aj deti.Veľa ľudí na Slovensku si myslí, že na sporenie nemajú peniaze. Behaviorálni ekonómovia, ktorí sa zameriavajú na finančné správanie sa ľudí, hovoria, že je to skôr o psychológii a postoji k peniazom ako o výške príjmu. "Ak sa chce človek naučiť sporiť, dôležitá je určitá stratégia či plán - ako často, akú sumu a kam si ju bude odkladať. Z psychologického hľadiska je dôležitá správna motivácia, nápomocným môže byť napríklad stanovenie si cieľa - vopred si určiť, na čo nasporenú sumu použijete,” hovorí psychologička Jana Slovíková."Najdôležitejšie je vytvoriť si na odkladanie samostatný produkt, ktorý bude na to určený, čiže nemať peniaze na bežnom účte alebo doma v ponožke, kde sú ľahko dostupné,” hovorí Ondrej Broska zo spoločnosti TOWER FINANCE. Možnosť dlhodobého sporenia ponúka aj stavebné sporenie. Jeho optimálny cyklus je šesť rokov. Za tento čas si klient dokáže nasporiť pomerne slušnú sumu peňazí, ktorú vie použiť pri financovaní kúpy alebo rekonštrukcie bývania. "Stavebné sporenie dnes poskytuje zaujímavú úrokovú sadzbu. Zároveň klient, ktorý má nárok, získava štátnu prémiu. Tá je v tomto roku 2,5 % z vkladov. Aktuálne klienti môžu využiť pri sporení tzv. úrokový bonus,” hovorí Kamil Timura z Prvej stavebnej sporiteľne. Stavebné sporenie je systémom spojených nádob. Klient môže na jednej strane dlhodobo sporiť, ale ak splní podmienky a chce realizovať napríklad rekonštrukciu svojho bývania alebo kúpiť si novú nehnuteľnosť, zo zákona má nárok na stavebný úver."Návyk, ktorý nám vie pozitívne najviac ovplyvniť finančnú situáciu, je naučiť sa pravidelne si odkladať konkrétnu sumu z príjmu na určený účel. Ak sa naučíme, že ako prvé si po výplate odložíme peniaze bokom, budeme míňať už len z toho, čo nám zostalo. Tým sa vyhneme mnohým zlým finančným rozhodnutiam,” dopĺňa Ondrej Broska z TOWER FINANCE.Inzercia