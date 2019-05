Rezort zdravotníctva odložil reformu nemocníc

Ilustračné foto. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. mája (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odložilo reformu nemocníc. Chce totiž, aby sa o nej diskutovalo aj v kontexte zákona o dlhodobej starostlivosti, ktorý od predloženia do medzirezortného pripomienkového konania prešiel veľkými zmenami. Po rokovaní vlády to uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).vysvetlila Kalavská s tým, že ide o veľkú reformu, ktorá si vyžaduje konsenzus naprieč celým zdravotníckym spektrom. Zákony však podľa jej slov nemusia spoločne prejsť aj vládou a parlamentom.Ministerka chce reformu nemocníc predložiť na vládu ešte pred letom, parlament však o nej potom bude rokovať až na septembrovej schôdzi.myslí si Kalavská, ktorá sa chce podľa svojich slov vyhnúť tomu, aby sa hovorilo, že si taký veľký materiál vyžadoval dlhšiu diskusiu.Reforma nemocnice rozdelí do troch kategórii a určí, aké typy zdravotných úkonov sa v nich budú vykonávať. Pacient má byť podľa nej nasmerovaný vždy do takého zariadenia, kde mu zabezpečia dostatočnú kvalitu starostlivosti, kontrolovanú minimálnym počtom výkonov. Zdravotné poisťovne nezazmluvnia výkony, ktoré nesplnia stanovené kritériá. Prípadné uvoľnené kapacity v nemocniciach potom využijú na ich vyššiu špecializáciu v rámci skupín výkonov, v ktorých je nemocnica dobrá, prípadne na následnú starostlivosť.Projekt stratifikácie nemocníc bol inšpirovaný zahraničnými konceptmi, v rámci ktorých došlo k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti. Podľa ministerstva by mala priniesť kvalitnejšiu a bezpečnejšiu starostlivosť pre pacienta, nižší počet opakovaných operácií a hospitalizácií či zlepšenie dostupnosti nemocníc.