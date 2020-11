Športovcom mesiaca október sa stal Matej Tóth

Športovcom mesiaca október v ankete Slovenskému olympijskému a športovému výboru (SOŠV) sa stal olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth. O deväť hlasov odsunul na druhé miesto cyklistu Petra Sagana.





Vďaka SOŠV sa od októbra 2020 opätovne spustilo hlasovanie v ankete Športovec mesiaca. V nej hlasujú nielen členovia mediálnej a edičnej komisie SOŠV, ale aj zástupcovia športových redakcií celoslovenských médií a poprední predstavitelia SOŠV. Aj teraz mohol každý hlasovať iba za jedno meno z nominovaných úspešných športovcov, či kolektívov.S náskokom deviatich hlasov pred trojnásobným majstrom sveta Saganom tentoraz zvíťazil zástupca „kráľovnej športu“, olympijský víťaz v chôdzi na 50 km z Ria de Janeiro 2016. Víťazstvo mu vyniesol jeho celkovo štvrtý triumf na Dudinskej päťdesiatke (24. októbra). Výsledným časom 3:41:15 h nielen zvíťazil v najlepšom svetovom výkone roka, ale splnil aj limit pre budúcoročné OH v Tokiu. Stal sa tak vôbec prvým slovenským atlétom s istotou účasti na olympiáde v Japonsku."Veľmi sa teším. Naposledy sa mi to podarilo v auguste 2016 po OH, takže je to pre mňa veľká motivácia do olympijskej prípravy. Verím, že je to povzbudenie pre všetkých, že aj napriek opatreniam, rušeniu pretekov sa oplatí makať a po každej búrke vyjde slnko," citovala 37-ročného atléta tlačová správa organizátorov.