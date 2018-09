Športové gymnázium v Trenčíne sa zmení na strednú športovú školu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Trenčín 3. septembra (TASR) – Športové gymnázium v Trenčíne sa od budúceho roku zmení na Strednú športovú školu Trenčín. Nová legislatívna úprava, ktorá vstúpi do platnosti 1. januára 2019, umožní zriadiť športové triedy len na strednej športovej škole, kde sa všetky triedy budú zriaďovať ako športové.Podľa vedúcej odboru školstva a kultúry Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Daniely Hilčíkovej budú okrem transformácie gymnázia na športovú školu od budúceho roku novinkou nové vzdelávacie programy zamerané nielen na prípravu žiakov so športovým nadaním pre štúdium na vysokej škole, ale aj na výkon povolaní a odborných činností v športe., uviedla Hilčíková s tým, že perspektívu Strednej športovej školy Trenčín predurčuje aj jej umiestnenie v srdci stredoškolského kampusu v Trenčíne v Zámostí, kde sú vytvorené ideálne podmienky pre žiakov športovcov.Predpoklad školy stať sa prestížnou a vyhľadávanou športovo-vzdelávacou inštitúciou výrazne zvýšil aj projekt výstavby novej telocvične s parametrami športovej haly, ktorú za bezmála 2,4 milióna eur postavil zo svojho rozpočtu Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy. Nový športový stánok otvorili v pondelok počas slávnostného otvorenia školského roku.povedal predseda TSK Jaroslav Baška s tým, že trénovať by v nej mali na základe vzájomnej spolupráce aj volejbalisti v rámci Centra olympijskej prípravy pri Športovom gymnáziu v Trenčíne, ktoré zriadila Slovenská volejbalová federácia s cieľom centralizovať prípravu mládežníckych reprezentačných tímov.