Piatok 8.5.2026
Meniny má Ingrida
08. mája 2026
Športovým manažérom Vlkov Žilina bude Michal Hlinka. V klube posilňujú na každom fronte
Vlci Žilina predstavili bývalého hokejistu Michala Hlinku ako športového manažéra. Príchody útočníkov Branta Harrisa, Mareka Hecla, Tomáša Töröka, Šimona Petráša a zároveň posilnenie ...
8.5.2026 (SITA.sk) - Vlci Žilina predstavili bývalého hokejistu Michala Hlinku ako športového manažéra.
Príchody útočníkov Branta Harrisa, Mareka Hecla, Tomáša Töröka, Šimona Petráša a zároveň posilnenie osvedčeného realizačného tímu. Hokejový klub Vlci Žilina vstúpi do novej sezóny 2026/2027 s vysokými ambíciami.
Po boku hlavného trénera Milana Bartoviča budú aj naďalej pôsobiť asistenti Tomáš Harant a Daniel Babka starší, pričom za prípravu brankárov bude opäť zodpovedný Dominik Antala.
Novou súčasťou klubového manažmentu sa stane Michal Hlinka, ktorý bude zastávať pozíciu športového manažéra.
"Medzi športovým manažmentom, trénerským tímom a vedením klubu funguje otvorená a odborná komunikácia aj v náročnejších situáciách. Práve to považujem za jeden zo základných pilierov zdravého a úspešného fungovania klubu. Každý z trénerov prejavil veľkú motiváciu vstúpiť do novej sezóny s ambíciou ďalej napredovať a posunúť klub aj mužstvo na vyššiu úroveň,“ uviedol výkonný riaditeľ klubu a predseda predstavenstva František Skladaný na klubovom webe.
Meno Michal Hlinka netreba hokejovej verejnosti bližšie predstavovať. Bývalý hráč a rodák z Trenčína sa v uplynulých rokoch pravidelne objavoval na televíznych obrazovkách ako hokejový expert a komentátor pri najvýznamnejších podujatiach.
"Pracovným nasadením a odbornosťou v danom segmente spĺňa všetky kritériá organizačného nastavenia. Spoločne robíme rozhodnutia a vedieme priame, konštruktívne pracovné rozhovory, čo si v náročnom pracovnom prostredí a veľkom pracovnom vyťažení veľmi cením. Som rád, že Michal sa aj oficiálne zaradí do štruktúry klubu na pozíciu športového manažéra,“ dodal Skladaný.
Na Žilinu čaká tretia sezóna od návratu do najvyššej súťaže po dlhých rokoch. Hneď v obnovenej premiére sa Žilinčania zaradili do špičky ziskom bronzových medailí a v práve skončenej sezóne stroskotali vo štvrťfinále play-off na hráčoch Popradu.
Zdroj: SITA.sk - Športovým manažérom Vlkov Žilina bude Michal Hlinka. V klube posilňujú na každom fronte © SITA Všetky práva vyhradené.
