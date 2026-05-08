|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 8.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ingrida
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. mája 2026
Slafkovského spoluhráč si uvedomuje, že musí pridať. Rovnako ako celý prvý útok Montrealu – FOTO
Cole Caufield zatiaľ v play-off márne hľadá streleckú formu zo základnej časti sezóny NHL. Počas základnej časti zámorskej hokejovej NHL nastrieľal úctyhodných 51 gólov a zaradil sa k legendám ...
Zdieľať
8.5.2026 (SITA.sk) - Cole Caufield zatiaľ v play-off márne hľadá streleckú formu zo základnej časti sezóny NHL.
Počas základnej časti zámorskej hokejovej NHL nastrieľal úctyhodných 51 gólov a zaradil sa k legendám Montrealu Canadiens. Prišlo však play-off a gólová produkcia druhého najlepšieho strelca sezóny Colea Caufielda sa zastavila.
V siedmich zápasoch proti Tampe Bay a zatiaľ jednom súboji proti Buffalu strelil dokopy jeden gól a pridal k nemu tri asistencie.
Pre úplnosť treba dodať, že strelecky sa trápi aj jeho slovenský spoluhráč Juraj Slafkovský, ktorý s výnimkou skvostného hetriku na úvod play-off na ľade Tampy Bay v ďalších siedmich dueloch neskóroval.
"Nemôžete strieľať góly v každom zápase, Môžete však robiť veci, ktoré vedú ku gólom spoluhráčov - vyhrávať súboje, vytvárať si priestor na ľade a hrať dôraznejšie v obrane. Musím však priznať, že po takej sezóne očakávam od seba v play-off viac a tiež moji spoluhráči to očakávajú," priznal Caufield na webe NHL.
Tréner Martin St. Louis tvrdí, že v sérii proti Tampe nehralo jeho mužstvo dostatočnej často s pukom, lebo hru diktoval súper.
Napriek tomu Canadiens postúpili do semifinále Východnej konferencie a tam by sa mali lepšie presadzovať v hre s pukom na hokejkách.
"Už prvý zápas v Buffale naznačil, že sme mali viac priestoru na manévrovanie. Som presvedčený, že zlepšíme svoju hru s pukom v otvorenom priestore. A Cole bude toho dôležitá súčasť," povedal St. Louis.
Kapitán Nick Suzuki je zatiaľ so 7 bodmi (2+5) najlepší hráč elitného útoku Canadiens, ale uvedomuje si, že on a jeho spoluhráči musia zvýšiť bodový prínos. Pravda, ak chcú cez ambiciózne Buffalo postúpiť do finále konferencie.
"Nemyslím si, že prepadáme frustrácii. Cole Caufield je dobrý hráč. Na ľade odchádza skvelú robotu a určite prelomí streleckú smolu. Som si tým istý."
Rasmus Dahlin, kapitán Buffala, na adresu prvého útoku Montrealu poznamenal:
"Majú zručnosti a dobre čítajú hru. Sú dosť dobrí na to, aby sme im prenechali priveľa priestoru a času v hre s pukom. Nesmieme ich púšťať do šancí, lebo ich vedia premieňať. Snažíme sa im to na ľade čo najviac sťažovať a zatiaľ sa nám to darí. Určite sa však zlepšia a to musíme aj my."
Séria 2. kola play-off Buffalo - Montreal pokračuje v piatok večer opäť v KeyBank Center v Buffale. Hrať sa bude od 19.00 h miestneho času, na Slovensku bude už sobota jedna hodina po polnoci.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovského spoluhráč si uvedomuje, že musí pridať. Rovnako ako celý prvý útok Montrealu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Počas základnej časti zámorskej hokejovej NHL nastrieľal úctyhodných 51 gólov a zaradil sa k legendám Montrealu Canadiens. Prišlo však play-off a gólová produkcia druhého najlepšieho strelca sezóny Colea Caufielda sa zastavila.
V siedmich zápasoch proti Tampe Bay a zatiaľ jednom súboji proti Buffalu strelil dokopy jeden gól a pridal k nemu tri asistencie.
Pre úplnosť treba dodať, že strelecky sa trápi aj jeho slovenský spoluhráč Juraj Slafkovský, ktorý s výnimkou skvostného hetriku na úvod play-off na ľade Tampy Bay v ďalších siedmich dueloch neskóroval.
Očakáva od seba viac
"Nemôžete strieľať góly v každom zápase, Môžete však robiť veci, ktoré vedú ku gólom spoluhráčov - vyhrávať súboje, vytvárať si priestor na ľade a hrať dôraznejšie v obrane. Musím však priznať, že po takej sezóne očakávam od seba v play-off viac a tiež moji spoluhráči to očakávajú," priznal Caufield na webe NHL.
Prešli cez Tampu
Tréner Martin St. Louis tvrdí, že v sérii proti Tampe nehralo jeho mužstvo dostatočnej často s pukom, lebo hru diktoval súper.
Napriek tomu Canadiens postúpili do semifinále Východnej konferencie a tam by sa mali lepšie presadzovať v hre s pukom na hokejkách.
"Už prvý zápas v Buffale naznačil, že sme mali viac priestoru na manévrovanie. Som presvedčený, že zlepšíme svoju hru s pukom v otvorenom priestore. A Cole bude toho dôležitá súčasť," povedal St. Louis.
Žiadna frustrácia
Kapitán Nick Suzuki je zatiaľ so 7 bodmi (2+5) najlepší hráč elitného útoku Canadiens, ale uvedomuje si, že on a jeho spoluhráči musia zvýšiť bodový prínos. Pravda, ak chcú cez ambiciózne Buffalo postúpiť do finále konferencie.
"Nemyslím si, že prepadáme frustrácii. Cole Caufield je dobrý hráč. Na ľade odchádza skvelú robotu a určite prelomí streleckú smolu. Som si tým istý."
Majú zručnosti
Rasmus Dahlin, kapitán Buffala, na adresu prvého útoku Montrealu poznamenal:
"Majú zručnosti a dobre čítajú hru. Sú dosť dobrí na to, aby sme im prenechali priveľa priestoru a času v hre s pukom. Nesmieme ich púšťať do šancí, lebo ich vedia premieňať. Snažíme sa im to na ľade čo najviac sťažovať a zatiaľ sa nám to darí. Určite sa však zlepšia a to musíme aj my."
Séria 2. kola play-off Buffalo - Montreal pokračuje v piatok večer opäť v KeyBank Center v Buffale. Hrať sa bude od 19.00 h miestneho času, na Slovensku bude už sobota jedna hodina po polnoci.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovského spoluhráč si uvedomuje, že musí pridať. Rovnako ako celý prvý útok Montrealu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Športovým manažérom Vlkov Žilina bude Michal Hlinka. V klube posilňujú na každom fronte
Športovým manažérom Vlkov Žilina bude Michal Hlinka. V klube posilňujú na každom fronte
<< predchádzajúci článok
Liga majstrov opäť na Slovensku. Do prestížnej európskej súťaže sa vracia HK Nitra
Liga majstrov opäť na Slovensku. Do prestížnej európskej súťaže sa vracia HK Nitra