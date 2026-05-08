 Šport

08. mája 2026

Slafkovského spoluhráč si uvedomuje, že musí pridať. Rovnako ako celý prvý útok Montrealu – FOTO


Cole Caufield zatiaľ v play-off márne hľadá streleckú formu zo základnej časti sezóny NHL. Počas základnej časti zámorskej hokejovej NHL nastrieľal úctyhodných 51 gólov a zaradil sa k legendám ...



Cole Caufield zatiaľ v play-off márne hľadá streleckú formu zo základnej časti sezóny NHL.


Počas základnej časti zámorskej hokejovej NHL nastrieľal úctyhodných 51 gólov a zaradil sa k legendám Montrealu Canadiens. Prišlo však play-off a gólová produkcia druhého najlepšieho strelca sezóny Colea Caufielda sa zastavila.

V siedmich zápasoch proti Tampe Bay a zatiaľ jednom súboji proti Buffalu strelil dokopy jeden gól a pridal k nemu tri asistencie.

Pre úplnosť treba dodať, že strelecky sa trápi aj jeho slovenský spoluhráč Juraj Slafkovský, ktorý s výnimkou skvostného hetriku na úvod play-off na ľade Tampy Bay v ďalších siedmich dueloch neskóroval.

Očakáva od seba viac


"Nemôžete strieľať góly v každom zápase, Môžete však robiť veci, ktoré vedú ku gólom spoluhráčov - vyhrávať súboje, vytvárať si priestor na ľade a hrať dôraznejšie v obrane. Musím však priznať, že po takej sezóne očakávam od seba v play-off viac a tiež moji spoluhráči to očakávajú," priznal Caufield na webe NHL.


Prešli cez Tampu


Tréner Martin St. Louis tvrdí, že v sérii proti Tampe nehralo jeho mužstvo dostatočnej často s pukom, lebo hru diktoval súper.

Napriek tomu Canadiens postúpili do semifinále Východnej konferencie a tam by sa mali lepšie presadzovať v hre s pukom na hokejkách.

"Už prvý zápas v Buffale naznačil, že sme mali viac priestoru na manévrovanie. Som presvedčený, že zlepšíme svoju hru s pukom v otvorenom priestore. A Cole bude toho dôležitá súčasť," povedal St. Louis.

Žiadna frustrácia


Kapitán Nick Suzuki je zatiaľ so 7 bodmi (2+5) najlepší hráč elitného útoku Canadiens, ale uvedomuje si, že on a jeho spoluhráči musia zvýšiť bodový prínos. Pravda, ak chcú cez ambiciózne Buffalo postúpiť do finále konferencie.

"Nemyslím si, že prepadáme frustrácii. Cole Caufield je dobrý hráč. Na ľade odchádza skvelú robotu a určite prelomí streleckú smolu. Som si tým istý."

Majú zručnosti


Rasmus Dahlin, kapitán Buffala, na adresu prvého útoku Montrealu poznamenal:

"Majú zručnosti a dobre čítajú hru. Sú dosť dobrí na to, aby sme im prenechali priveľa priestoru a času v hre s pukom. Nesmieme ich púšťať do šancí, lebo ich vedia premieňať. Snažíme sa im to na ľade čo najviac sťažovať a zatiaľ sa nám to darí. Určite sa však zlepšia a to musíme aj my."

Séria 2. kola play-off Buffalo - Montreal pokračuje v piatok večer opäť v KeyBank Center v Buffale. Hrať sa bude od 19.00 h miestneho času, na Slovensku bude už sobota jedna hodina po polnoci.


Zdroj: SITA.sk

Športovým manažérom Vlkov Žilina bude Michal Hlinka. V klube posilňujú na každom fronte
Liga majstrov opäť na Slovensku. Do prestížnej európskej súťaže sa vracia HK Nitra

