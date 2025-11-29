Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 29.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vratko
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

29. novembra 2025

Športovým strelcom sa so zbraňami slovenskej výroby darí, na tohtoročných majstrovstvách získali 17 medailových umiestnení – VIDEO


Tagy: Majstrovstvách sveta v dynamickej streľbe

Na tohtoročných majstrovstvách sveta v športovej streľbe získali strelci 17 medailových umiestnení so zbraňou slovenskej výroby Stribog. V rozhovore ...



Zdieľať
konstrukter majitel a riaditel zbrojarskej tovarne grand power jaroslav kuracina pocas rozhovoru pre sita 676x380 29.11.2025 (SITA.sk) - Na tohtoročných majstrovstvách sveta v športovej streľbe získali strelci 17 medailových umiestnení so zbraňou slovenskej výroby Stribog. V rozhovore Štúdiu SITA to uviedol konštruktér, majiteľ a riaditeľ zbrojárskej továrne Grand Power Jaroslav Kuracina.


Zbraň z dielne Kuracinovej továrne zaujala aj amerických strelcov. „Američan, ktorý bol súčasťou reprezentácie USA, sa prišiel pozrieť, kde sa robia Stribogy. Bol prekvapený. Povedal, že najlacnejšia zbraň americkej reprezentácie stála šesťtisíc dolárov. A potom prišli Slováci a deklasovali ich so Stribogom za 1 500 eur,“ povedal Kuracina.

Začiatky Grand Power v športovej streľbe


Grand Power je teda stále aktívne prítomná aj v športovom segmente. Kuracina spresnil, že na samotnom začiatku jeho podnikania stál práve zámer vyrábať pištole pre športových strelcov.

„To bol prvotný biznis plán. Ako konštruktér som si nakreslil pištoľ a začal som hľadať možnosť jej realizácie. Ponúkol som to do Považských strojární, ktoré v tej dobe ešte existovali,“ priblížil Kuracina svoje začiatky. V tú dobu bol vojakom z povolania, ktorý si nakreslil pištoľ, ktorú mal v predstavách a chcel ju mať.




Išlo o pištoľ, ktorá je dnes známa ako K100. „Kolegovia sa mi smiali, že som ako Picasso, že maľujem abstraktné umenie,“ doplnil Kuracina s tým, že vtom čase sa do Banskej Bystrice presťahoval Úrad priemyselného vlastníctva, a teda patentový úrad.

„Môj priamy nadriadený do mňa rypol, že keď si myslím, že je to také nové, mám si to dať patentovať. Kým moji rovesníci naháňali mladé dievčatá, tak ja som vysedával na patentovom úrade v knižnici a študoval som patentové spisy. Napokon som patentovú prihlášku v roku 1994 podal,“ uviedol konštruktér.

Zrodenie modelu K100


Jeho predstavu na tú dobu zrealizoval jediný podnik, ktorý sa tomu venoval, a to Považské strojárne, odkiaľ súčasne vyšiel aj prvý funkčný vzor zbrane. Následne však prišla privatizácia. Kuracina skúsil aj Zbrojovku Brno, tá však išla tiež privatizačnou cestou. V roku 2000 sa tak konštruktér vydal vlastnou cestou.

Začiatky boli podľa jeho slov náročné, no v roku 2005 na majstrovstvách sveta v športovej streľbe na Bali slovenské družstvo s pištoľami K100 vyhrali zlatú medailu. Kuracina spresnil, že prototyp zbrane niesol pôvodne názov K1, a teda podľa začiatočného písmena mena konštruktéra.



„Pištoľ sa tak volala, kým to bol to prototyp, ktorý sa snažil predrať k životu v Považských strojárňach. Keď som odtiaľ odišiel, musel som si všetko namaľovať, nakresliť, narysovať od nuly, pretože zo strojární som si neodniesol nič, len vedomosti. S tým, čo som mal v hlave, som nakreslil novú zbraň,“ vysvetlil Kuracina s tým, že už sa teda nemohla volať K1.

Dal jej nové meno, K100. Podľa konštruktéra sa dá názov zbrane vnímať dvojako. Vtipná interpretácia je, že ide o skratku konštruktérovho priezviska, ktorý vážil v čase vzniku zbrane 100 kilogramov. Názov zbrane však konštruktér interpretuje aj ako kilo 100, keďže cieľom bolo, aby mala zbraň životnosť 100 tisíc výstrelov.




>>> Celý rozhovor s Jaroslavom Kuracinom


Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita




Zdroj: SITA.sk - Športovým strelcom sa so zbraňami slovenskej výroby darí, na tohtoročných majstrovstvách získali 17 medailových umiestnení – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Majstrovstvách sveta v dynamickej streľbe
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Predkvalifikácia ME 2029: Slováci úspešne vkročili do predkvalifikácie, Vidin: „Sebavedomie je“

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 