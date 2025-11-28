|
28. novembra 2025
Predkvalifikácia ME 2029: Slováci úspešne vkročili do predkvalifikácie, Vidin: „Sebavedomie je“
Na záver ocenil vynikajúcu kulisu v Prievidzi, ktorá prišla podporiť reprezentantov Slovenska na ceste za víťazstvom.
Zdieľať
S dobrou diváckou podporou, produktívnou podporou mladíkov a nových tvárí, odštartovala pre slovenskú mužskú basketbalovú reprezentáciu predkvalifikácia majstrovstiev Európy 2029. Výhra nad Albánskom (73:63) v C-skupine je pozitívnym impulzom do bojov o postup do ďalšej fázy a tiež dobre nastaveným procesom postupne generačnej obmeny.
Slováci mali za sebou viac ako 1700 divákov a s naloženou zodpovednosťou sa vysporiadali tak, ako sa od nich očakávalo. Po väčšinu času v zápase viedli, aj keď rozjazd bol trochu kostrbatejší. „Dravosť, mladosť, energia a obrana. Nám sa nedarilo v útoku, nedávali sme spod koša, voľné strely, ale potom to prišlo z defenzívy. Mali sme veľa rýchlych protiútokov, hrali sme s nasadením. Mali sme málo času na zohrávanie, viac ako polovica tímu je nová. Sebavedomie je, buduje sa víťazstvami,“ povedal pre TASR reprezentačný tréner Slovenska Oliver Vidin.
Albánsko nastúpilo s veľkým sebavedomím a odhodlaním, prvý polčas robil defenzíve starosti Xhuljan Tola. „Albánsko bojovalo, viac-menej sme vedeli, že nemá čo stratiť. Tak tomu aj bolo, hrali tvrdo, išli na útočné doskoky a znepríjemňovali nám to až do konca. My sme mali širšiu rotáciu, boli sme lepšie pripravení. Vedeli sme, že to nevyhráme v prvých piatich minútach. Boli sme lepšie kondične pripravení, ale myslím si, že to vieme ukázať výsledkovo ešte lepšie. Rozdiel mohol byť vyšší, sme radi hlavne za víťazstvo,“ zamyslel sa rozohrávač Šimon Krajčovič.
Postupom času preberalo slovenské družstvo taktovku nad dianím na palubovke. Do hry sa napokon dostali takmer všetci hráči na zápasovej súpiske a aj bodovo prispeli k domácemu triumfu. „My sme chceli v tomto zápase odovzdať maximum. To sa nám podarilo. Ani nám nešiel útok, ako by sme si predstavovali. Minuli sme veľa striel spod koša alebo za tri body, čo sa nám zvyčajne nestáva. Myslím si, že v poslednej štvrtine sa nám viackrát podarilo zastaviť súpera v obrane a dali sme potom ľahké koše, upokojili sme sa. Stále sme mohli vyhrať väčším rozdielom. Každý, kto vyšiel na ihrisko, odovzdal maximum a to od nás chcel aj tréner. Počíta sa výhra. V tejto skupine chceme jednoznačne postúpiť z prvého miesta, nič iné nepripadá do úvahy. Musíme skončiť prví, tak sme k tomu pristupovali aj počas celého týždňa, keď sme sa pripravovali,“ vyhlásil rozohrávač Dalibor Hlivák.
Najvýraznejším pozitívom štvrtkového večera bola produktivita a príspevok mladých hráčov. Osemnásťročný Maroš Golian pri svojom debute za mužov zaznamenal 12 bodov a 8 doskokov, respektíve 17-ročný Thomas Stanko mal v štatistikách 5 bodov a 2 doskoky. „Samozrejme, čakal som taký prínos, inak by som ich nepostavil. To sú chalani, ktorí sú budúcnosťou slovenského basketbalu. Som na Slovensku dlho, nepamätám si, že by hrali 17, 18-roční chalani a boli najlepšími strelcami v reprezentácii. Väčšinou to bolo tak, že prišiel Brodziansky, pomohol by aj teraz, dá 20 bodov a bolo by všetko v poriadku. Našim cieľom nie je vyhrať proti Albánsku, ale dostať sa na majstrovstvá Európy. Postúpime, ak budeme s mladými hráčmi štyri roky pracovať. Moje odporúčanie pre všetky kluby je, že musia púšťať slovenských hráčov, ktorí si to zaslúžia a nie je ich málo. Je navyše hlúposť, aby mali mladí hráči viac minút v reprezentácii ako v klube,“ vyjadril sa Vidin.
Tréner Slovenska prebral taktovku nad reprezentáciou v apríli a už od letného predkvalifikačného cyklu sa nebojí dať šancu novým tváram, čím prirodzene naštartoval postupný proces generačnej obmeny. „Treba stavať na mladých hráčoch, ukázali nám, že môžu. Starší hráči nám tiež pomohli, ale keď prídu napríklad Timotej Malovec, Matúš Hronský alebo Sebastián Rančík z USA, plus sa k nám pridá americký rozohrávač, tak sa môžeme postarať o dobrý výsledok - postúpiť na majstrovstvá Európy,“ doplnil kouč slovenského tímu.
Na záver ocenil vynikajúcu kulisu v Prievidzi, ktorá prišla podporiť reprezentantov Slovenska na ceste za víťazstvom: „Touto cestou sa chcem poďakovať fenomenálnemu a fantastickému publiku v Prievidzi. Veľmi nám pomohli k víťazstvu. Mladí hráči nepotrebujú len podporu od nás, realizačného tímu, ale aj od fanúšikov. Prievidza je basketbalové mesto, vždy je plná hala a výborná atmosféra.“
Predkvalifikácia ME 2029 pokračuje na prelome februára a marca, Slovensko čakajú dve stretnutia u súperov - v Kosove (27. februára 2026) a v Albánsku (2. marca 2026). Najbližšie sa doma predstavia predbežne 5. júla 2026 proti Kosovu.
