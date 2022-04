Spory vo vláde sú naoko zažehnané, podľa odborníka ani jedna zo strán nechce riskovať predčasné voľby

Vojna scelila vládny štvorlístok

Žabomyšie vojny nie sú na programe

Boj o voliča

Kollárove Sme rodina je "drahá nevesta"

10.4.2022 (Webnoviny.sk) - Dvaja z lídrov vládnych strán Igor Matovič (OĽaNO) a Richard Sulík (SaS) pred časom hovorili o „zomknutí“ alebo o „scelení“ koalície po vypuknutí vojny na Ukrajine. Z vyjadrenia šéfa poslaneckého klubu Sme rodina Petra Pčolinského pre agentúru SITA vyplynulo, že takýto názor nezdieľa.Na otázku, či je to tak, že vojna koalíciu scelila alebo ide všetko po starom a dohody sa rodia ťažko, odvetil: „Povedzme, že po starom.“Minister financií Matovič pritom na konci marca tohto roka Denníku N hovoril, že každý si teraz uvedomuje, že Slovensko po COVID-19 , ekonomickej kríze, inflácii, vojne a utečeneckej kríze nemôže mať ešte problémy s vnútornou politikou.Nazdával sa, že o to viac budú v koalícii spolupracovať. „Vojna na Ukrajine určite vládnu koalíciu zomkne a zomkla,“ tvrdil.Minister hospodárstva Sulík povedal, že vojna na Ukrajine spojila nielen EÚ, ale aj koalíciu. „To fungovanie je lepšie,“ poznamenal 3. apríla v relácii RTVS O päť minút dvanásť. Vyjadril tiež presvedčenie, že koalícia dovládne a vzťahy v nej sú omnoho korektnejšie.Politológ Tomáš Koziak agentúre SITA povedal, že „nepriamo snáď“ vojenská agresia vládne zoskupenie viac spojila. Zdôvodnil to tým, že vojna spustila procesy ohrozujúce koalíciu. Medzi ne zaradil vlnu zdražovania.„Vládni partneri si zrejme uvedomili, že spory, ktoré mali medzi sebou ešte pred vojnou, koalíciu rozleptávali. Uvedomili si, že je ekonomická kríza a preto nie je možné sa púšťať do žabomyších vojen, lebo v tejto situácii by mohli pre koalíciu znamenať koniec. Asi si dávajú pozor, akým spôsobom medzi sebou komunikujú, pretože situácia je nepríjemnejšia, ako bola pred rokom. Vonkajšie vplyvy sú totiž oveľa vážnejšie,“ zhodnotil Koziak.Volebné obdobie sa vo februári tohto roka preklopilo do druhej polovice a býva zvykom, že s blížiacimi sa parlamentnými voľbami politické strany už viac myslia na seba ako na partnerov, s ktorými vládnu.„Toto riziko je stále. Nemyslím si však, že by rok a pol pred riadnym termínom parlamentných volieb išli v koalícii do sporov, ktoré by viedli k predčasným voľbám. Je tu veľmi silná motivácia, prečo by koalícia mala vydržať, lebo by vyšla z takýchto volieb veľmi oslabená,“ priblížil politológ.Ako uviedol Koziak, Veronika Remišová so svojou stranou Za ľudí by sa do parlamentu nedostala. Igor Matovič a Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) by stratili možno viac ako polovicu hlasov a pre Richarda Sulíka a stranu Sloboda a Solidarita by možné zostavovanie vlády zrejme so stranou Hlas-sociálna demokracia bolo oveľa nepríjemnejšie ako to, čo je teraz. Borisa Kollára a jeho Sme rodinu vníma politológ v špecifickej pozícii, pretože „ten bude drahou nevestou pre hociktorú koalíciu“.