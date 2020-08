Spôsob dopravy do práce je pre Slovákov jedným z najdôležitejších faktorov pri výbere zamestnania, ukazuje prieskum spoločností Amazon a Ipsos

Spôsob dopravy do práce je pri výbere nového zamestnania dôležitým faktorom pre 54% Slovákov



Medzi najčastejšie používané formy prepravy do zamestnania patrí na Slovensku predovšetkým vlastné motorové vozidlo (58 %)



Takmer polovici opýtaných (49,5 %) zaberie presun na pracovisko menej ako 30 minút, avšak viac ako polovica opýtaných (50,4%) by akceptovala aj dĺžku prepravy do jednej hodiny



Väčšina Slovákov (79 %) si náklady spojené s cestou do zamestnania hradí sama



Amazon je jedným zo zamestnávateľov, ktorý zabezpečuje svojim zamestnancom dopravu aj z okolitých krajov



28.8.2020 (Webnoviny.sk) -Pre mnoho zamestnancov môžu predstavovať náklady na každodenné cestovanie do práce značnú finančnú záťaž. Väčšina Slovákov (79 %) si pritom náklady spojené s cestou do zamestnania hradí sama. Plne alebo čiastočne hradená doprava zamestnávateľom nie je na Slovensku vôbec štandardom. Iba 3 % opýtaných uviedli, že im zamestnávateľ zabezpečuje dopravu v plnom rozsahu. Ďalším 5 % zamestnancov prispieva zamestnávateľ na dopravu do zamestnania menej ako polovicu a 3 % zamestnancov viac ako polovicu z nákladov. Veľmi podobná situácia je aj v Česku, kde sú zamestnanci z hľadiska dopravy do práce odkázaní na vlastné náklady v 77 % prípadov.Najmä zamestnanci s nižším čistým príjmom, do výšky 400 eur mesačne, musia brať do úvahy každodenné náklady spojené s prepravou na pracovisko. Najčastejšie preto využívajú MHD alebo chodia pešo, ak sa ich pracovisko nachádza v blízkosti bydliska. Naopak, ľudia s príjmami od 1 200 eur vyššie využívajú na prepravu vlastné motorové vozidlo častejšie ako iné formy dopravy.Spoločnosť Amazon na Slovensku svojim zamestnancom ponúka možnosť autobusovej zvozovej dopravy dotovanej zamestnávateľom na pracovisko logistického centra v Seredi. Doprava je dotovaná až do výšky 86 % nákladov. Aktuálne ju využíva približne 76 % tunajších pracovníkov na 13 autobusových linkách. Celkovo sú zamestnanci zvážaní zo 65 miest a obcí okolitých krajov. Zamestnanci sú dopravovaní priamo do areálu logistického centra, kde sú vybudované zastávky. Zároveň sa v areáli nachádzajú aj vyhradené parkovacie miesta, vrátane tých pre zdieľané automobily alebo prístrešky na bicykle."Pracovné príležitosti sa snažíme ponúkať aj ľuďom z okolitých krajov, ktorí sa stretávajú s problémom zabezpečiť si v najbližšom okolí vhodné zamestnanie. Z tohto dôvodu im poskytujeme každodennú možnosť dopraviť sa do nášho centra Amazon v Seredi dotovanými autobusmi a zabezpečiť im tak bezpečnú a pohodlnú prepravu. Mnoho z týchto ľudí, ktorí odvoz využívajú, by nemali inú finančne a časovo dostupnú možnosť dopravovať sa zo svojej obce alebo mesta do práce," hovoríZa bežných okolností pred koronakrízou vypravovala spoločnosť Amazon pre svojich zamestnancov 170 spojov týždenne, počas krízy sa toto číslo viac ako zdvojnásobilo na 360 vypravených spojov týždenne. Zdvojnásobil sa príchod a odchod jednotlivých spojov do logistického centra v Seredi z 34 príchodov a odchodov denne na 72 príchodov a odchodov. Cieľom tohto navýšenia je zabezpečiť bezpečnú prepravu a potrebný sociálny odstup pre cestujúcich a minimalizovať tak riziko nákazy COVID-19.Medzi najčastejšie používané formy prepravy do zamestnania patrí na Slovensku predovšetkým vlastné motorové vozidlo (58 %), ďalej chôdza pešo (29 %) a preprava MHD (26 %). Diaľkovým autobusom sa prepravuje necelých 10 % respondentov, vlakom len 7 %. Z environmentálnych dôvodov si spôsob dopravy vyberajú najmä mladí ľudia vo vekovej skupine od 18 do 26 rokov (21 %). Celkovo sú environmentálne dôvody podstatné pre 15 % opýtaných. Až dve tretiny opýtaných (65,4 %) uvádzajú, že dôvodom pre voľbu dopravy do zamestnania je ich vlastné pohodlie.Pre Bratislavu je špecifické dochádzanie do práce mestskou hromadnou dopravou, ktorú využíva takmer 55 % opýtaných. Je to výrazne viac oproti všetkým ostatným krajom (16 – 31 %). Vlastným vozidlom sa v rámci Bratislavy za prácou prepravuje 46 % zamestnancov, čo je, naopak, v rámci celej republiky najmenej. Podobné je to aj v Košickom kraji, 48 %. Vlastnými vozidlami sa najčastejšie prepravujú zamestnanci v Banskobystrickom (67 %), Žilinskom a Trnavskom kraji (v oboch 65 %).Dôležitým aspektom dopravy do zamestnania je aj čas, ktorý zamestnanci strávia cestovaním. Prieskum ukazuje, že takmer polovici opýtaných (49,5 %) trvá presun na pracovisko a späť menej ako 30 minút denne, takmer tretina (32 %) opýtaných uvádza, že cesta do a zo zamestnania im trvá do jednej hodiny denne. Hodinu až hodinu a pol strávi cestovaním 6 % opýtaných a hodinu a pol až dve hodiny 4 %. Najmenšie percento respondentov (len 2 %) uviedlo, že cestujú do zamestnania a späť viac ako 2 hodiny.Dáta z globálnej štúdie spoločnosti Visa týkajúce sa otázkou mobility v mestách, ktorej sa zúčastnilo viac než 19. 000 respondentov z 19 krajín sveta ukazujú, že sa takmer polovici (46%) opýtaných po celom svete predĺžil čas ich dochádzania a viac než tretina (37%) predpokladá, že počas najbližších 5 rokov dôjde k ďalšiemu predlžovaniu.Rovnaký trend opisuje tiež docent Tomáš Horák z Ústavu logistiky a management dopravy ČVUT: "Priemernému Európanovi" cesta do práce a z práce zaberie denne asi 60 minút, "priemerný Američan" je na tom so svojimi 54 minútami veľmi podobne. V oboch prípadoch platí, že sa priemerná doba dochádzania neustále predlžuje. Medzi dôvody patrí obmedzená ponuka dostupného bývania alebo nedostatočné investície do dopravnej infraštruktúry a systémov verejnej dopravy. Pokračujúce urbanizácie v kombinácii s týmito a ďalšími dôvodmi so sebou prinášajú aj extrémy v dobe dochádzania za prácou. Napríklad vo veľkých čínskych mestách priemerná cesta z domu do práce a späť trvá denne dve hodiny, ešte horšie je potom situácia v mestských aglomeráciách Latinskej Ameriky. "Spôsob dopravovania na pracovisko je pri výbere nového zamestnania dôležitým faktorom pre 54 % opýtaných. Ďalšia tretina (32 %) uviedla, že otázka dopravy je pre nich až na vedľajšom mieste a zvyšných 14 % najviac oceňuje, keď ju vôbec nemusí riešiť a v plnom rozsahu ju zamestnávateľ zabezpečí. Taký variant je však v súčasnosti dostupný len pre necelých 5 % zamestnancov. Najväčšie možnosti využívať firemnú dopravu v porovnaní s ostatnými krajmi majú zamestnanci v Nitrianskom kraji (6,8 %).