Americká ekonomika mieri po koronavíruse k zotaveniu, ale môže sa ešte prepadnúť

28.8.2020 (Webnoviny.sk) - Americká ekonomika smeruje v terajšom kvartáli k zotaveniu, ale mohla by opäť klesnúť, ak sa pandémia koronavírusu nebude vyvíjať dobre. Upozornil na to bývalý šéf atlantskej pobočky amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Dennis Lockhart , ktorý na tomto poste bol v rokoch 2007 až 2017."Ak by sa veci vyvíjali zle pri zvládaní vírusu, je možné, že budeme mať dvojitú recesiu. Nemyslím si, že toto je základný scenár, ale domnievam sa, že je to stále možné," povedal Lockhart pre televíznu stanicu CNBC.Bývalý šéf atlantského Fed-u dodal, že americká ekonomika potrebuje väčšiu fiškálnu podporu, pretože využívanie menovej politiky sa blíži k svojim limitom. Centrálna banka USA totiž signalizovala, že úrokové sadzby ponechá v blízkosti nuly a neexistuje veľa priestoru pre "dramatické zvýšenie" jej programu nákupov aktív, vysvetlil Lockhart.