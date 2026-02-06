|
Piatok 6.2.2026
Meniny má Dorota
|Denník - Správy
SPP CNG od nového roka opäť dodáva stlačený zemný plyn pre Dopravný podnik Bratislava
Skupina SPP sa dohodla so spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava, a.s. na dlhodobej dodávke stlačeného zemného plynu CNG pre 43 ks nových autobusov s pohonom na stlačený zemný plyn, z ktorých 8 začalo vo februári ...
6.2.2026 (SITA.sk) - Skupina SPP sa dohodla so spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava, a.s. na dlhodobej dodávke stlačeného zemného plynu CNG pre 43 ks nových autobusov s pohonom na stlačený zemný plyn, z ktorých 8 začalo vo februári premávať na rôznych linkách v Bratislave.
Podpora CNG mobility je v súlade s dlhodobou obchodnou stratégiou skupiny SPP, ktorá kladie dôraz na pragmatické a prechodné riešenia dekarbonizácie dopravy, najmä v segmente verejnej hromadnej dopravy, kde je rýchlosť obnovy vozidlového parku kľúčová. Dekarbonizácia prostredníctvom využitia CNG spočíva v postupnom prechode z fosílneho zemného plynu na obnoviteľný biometán.
Rozširovanie flotily CNG autobusov predstavuje okamžité a dostupné riešenie na znižovanie lokálnych emisií oxidov dusíka, tuhých častíc a hluku v mestskom prostredí. CNG vozidlá významne prispievajú k zlepšovaniu kvality ovzdušia, čo má priamy dopad na zdravie obyvateľov a kvalitu života v mestách.
"Rozvoj alternatívnych pohonov vo verejnej doprave patrí medzi oblasti, kde vieme už dnes prinášať konkrétne a merateľné výsledky. CNG autobusy ponúkajú mestám rýchle riešenia znižovania emisií bez potreby rozsiahlych infraštruktúrnych zmien. Spoluprácu s Dopravným podnikom Bratislava vnímame ako dlhodobé partnerstvo, ktoré podporuje modernizáciu mestskej dopravy. Som rád, že sa plynové autobusy v najmodernejšom prevedení po rokoch vrátili do Bratislavy," uviedol Martin Húska, generálny riaditeľ a člen predstavenstva SPP.
Pre Dopravný podnik Bratislava predstavuje tento krok návrat vozidiel s pohonom na stlačený zemný plyn do pravidelnej premávky. "V Dopravnom podniku Bratislava pristupujeme k obnove vozidlového parku systematicky a s dôrazom na reálne znižovanie emisií v meste. Autobusy na stlačený zemný plyn predstavujú okamžité a dostupné riešenie, ktoré dlhodobo prináša nižšie lokálne emisie, vyšší komfort cestovania a menšiu záťaž pre obyvateľov. Návrat CNG autobusov do Bratislavy vnímame ako dôležitý krok v modernizácii MHD a zároveň ako výsledok stabilnej spolupráce so silným partnerom. Prvé vozidlá sú už nasadené do pravidelnej premávky, pričom tento rok rozšírime našu flotilu o celkovo 43 nových autobusov s pohonom na stlačený zemný plyn," dodal Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB.
SPP a SPP CNG vnímajú spoluprácu s verejným sektorom ako kľúčový nástroj pri napĺňaní klimatických a environmentálnych cieľov miest a regiónov v súlade s národnými aj európskymi politikami udržateľnosti. SPP CNG v poslednom období stojí aj za úspešnými projektami nasadenia plynovej mobility v meste Martin a Trenčín. "Ďalšie rozširovanie flotíl plynových autobusov je našou prioritou a pracujeme na tom, aby naše vízie uspeli aj v iných slovenských mestách. Udržateľná mobilita je dôležitou súčasťou ESG stratégie skupiny SPP. Podporujeme riešenia, ktoré prinášajú reálny prínos už dnes a zároveň vytvárajú priestor pre postupný prechod k nízkoemisnej doprave. Skupina SPP je stabilným a zodpovedným partnerom miest pri napĺňaní ich klimatických cieľov," doplnil Peter Mozolák, konateľ spoločnosti SPP CNG.
SPP je najväčším slovenským dodávateľom energií, ktorý garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Pôsobí aj v Českej republike a svoje tradingové aktivity vykonáva v celej Európe. SPP sa tiež venuje poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnej dopravy a rozvoju výroby a dodávky obnoviteľných energií (elektriny a biometánu). Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Spoločne s českou skupinou ČEZ založil SPP spoločnosť ESCO Slovensko, a.s., ktorá poskytuje služby v oblasti energetických služieb a energetickej efektívnosti. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako alternatívy k tradičným palivám. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - SPP CNG od nového roka opäť dodáva stlačený zemný plyn pre Dopravný podnik Bratislava © SITA Všetky práva vyhradené.
