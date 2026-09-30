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SPP otvoril novú LNG stanicu pri Žiline
SPP, najväčší dodávateľ energií na Slovensku, pokračuje v rozvoji infraštruktúry pre alternatívne palivá v doprave. Rozširovaním možností čerpania skvapalneného zemného plynu LNG vytvára ...
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30.9.2026 (SITA.sk) - SPP, najväčší dodávateľ energií na Slovensku, pokračuje v rozvoji infraštruktúry pre alternatívne palivá v doprave.
Rozširovaním možností čerpania skvapalneného zemného plynu LNG vytvára podmienky najmä pre dopravcov, ktorí hľadajú alternatívu ku konvenčným palivám s nižšími emisiami a zároveň potrebujú zachovať požadovaný výkon a dojazd vozidiel.
SPP otvoril novú LNG stanicu v lokalite Dolný Hričov na ulici Na Skalu pri Žiline. Stanica bude slúžiť predovšetkým pre ťažkú nákladnú dopravu využívajúcu skvapalnený zemný plyn LNG, zároveň však umožní aj tankovanie bioLNG.
SPP tak pokračuje v rozvoji LNG infraštruktúry na Slovensku. V roku 2023 otvoril stanice v Trnave, Prešove a na hraničnom odpočívadle Brodské na diaľnici D2. Vznikli v rámci projektu fueLCNG, podporeného Európskou komisiou a spolufinancovaného z Nástroja na prepájanie Európy CEF.
"Otvorením novej stanice pri Žiline rozširujeme možnosti využívania LNG v ďalšom významnom dopravnom regióne Slovenska. Pre dopravcov je dôležité, aby mali alternatívne palivá dostupné priamo na svojich trasách a nemuseli pri ich nasadení robiť kompromisy z pohľadu výkonu či dojazdu vozidiel," uviedol generálny riaditeľ a člen predstavenstva SPP Martin Húska.
Rozširovanie využívania zemného plynu v doprave patrí medzi dlhodobé aktivity SPP v oblasti alternatívnej mobility. LNG môže v ťažkej nákladnej doprave nahradiť naftu pri zachovaní porovnateľného výkonu a dojazdu. Zároveň produkuje menej vybraných znečisťujúcich látok, minimum tuhých častíc a jeho využívanie je spojené aj s nižšou hlučnosťou. Výhodou skvapalneného zemného plynu LNG je aj dojazd. Nákladné ťahače s nádržami s objemom približne 290 až 390 kilogramov LNG dosahujú priemerný dojazd približne 1 200 až 1 500 kilometrov, vďaka čomu sú využiteľné aj v diaľkovej doprave.
Skvapalnený zemný plyn LNG, vzniká ochladením na približne −162 °C. V jednom metri kubickom LNG sa nachádza približne 600 metrov kubických zemného plynu, čo umožňuje jeho efektívnejšie skladovanie a prepravu.
Rozvoj LNG infraštruktúry je zároveň súčasťou smerovania SPP k vyššiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov energie v nákladnej doprave. Fosílny zemný plyn bude v budúcnosti postupne nahrádzať obnoviteľný biometán, ktorý je možné využívať v existujúcej plynárenskej aj dopravnej infraštruktúre. "LNG vnímame ako súčasť postupnej transformácie nákladnej dopravy. Dôležité je, že existujúca infraštruktúra a vozidlá budú čoraz viac využívať obnoviteľný plyn – bioLNG," zdôraznil Martin Húska.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - SPP otvoril novú LNG stanicu pri Žiline © SITA Všetky práva vyhradené.
Rozširovaním možností čerpania skvapalneného zemného plynu LNG vytvára podmienky najmä pre dopravcov, ktorí hľadajú alternatívu ku konvenčným palivám s nižšími emisiami a zároveň potrebujú zachovať požadovaný výkon a dojazd vozidiel.
SPP otvoril novú LNG stanicu v lokalite Dolný Hričov na ulici Na Skalu pri Žiline. Stanica bude slúžiť predovšetkým pre ťažkú nákladnú dopravu využívajúcu skvapalnený zemný plyn LNG, zároveň však umožní aj tankovanie bioLNG.
SPP tak pokračuje v rozvoji LNG infraštruktúry na Slovensku. V roku 2023 otvoril stanice v Trnave, Prešove a na hraničnom odpočívadle Brodské na diaľnici D2. Vznikli v rámci projektu fueLCNG, podporeného Európskou komisiou a spolufinancovaného z Nástroja na prepájanie Európy CEF.
"Otvorením novej stanice pri Žiline rozširujeme možnosti využívania LNG v ďalšom významnom dopravnom regióne Slovenska. Pre dopravcov je dôležité, aby mali alternatívne palivá dostupné priamo na svojich trasách a nemuseli pri ich nasadení robiť kompromisy z pohľadu výkonu či dojazdu vozidiel," uviedol generálny riaditeľ a člen predstavenstva SPP Martin Húska.
Rozširovanie využívania zemného plynu v doprave patrí medzi dlhodobé aktivity SPP v oblasti alternatívnej mobility. LNG môže v ťažkej nákladnej doprave nahradiť naftu pri zachovaní porovnateľného výkonu a dojazdu. Zároveň produkuje menej vybraných znečisťujúcich látok, minimum tuhých častíc a jeho využívanie je spojené aj s nižšou hlučnosťou. Výhodou skvapalneného zemného plynu LNG je aj dojazd. Nákladné ťahače s nádržami s objemom približne 290 až 390 kilogramov LNG dosahujú priemerný dojazd približne 1 200 až 1 500 kilometrov, vďaka čomu sú využiteľné aj v diaľkovej doprave.
Skvapalnený zemný plyn LNG, vzniká ochladením na približne −162 °C. V jednom metri kubickom LNG sa nachádza približne 600 metrov kubických zemného plynu, čo umožňuje jeho efektívnejšie skladovanie a prepravu.
Rozvoj LNG infraštruktúry je zároveň súčasťou smerovania SPP k vyššiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov energie v nákladnej doprave. Fosílny zemný plyn bude v budúcnosti postupne nahrádzať obnoviteľný biometán, ktorý je možné využívať v existujúcej plynárenskej aj dopravnej infraštruktúre. "LNG vnímame ako súčasť postupnej transformácie nákladnej dopravy. Dôležité je, že existujúca infraštruktúra a vozidlá budú čoraz viac využívať obnoviteľný plyn – bioLNG," zdôraznil Martin Húska.
Najzaujímavejšie údaje
- 3 LNG/CNG stanice – SPP otvoril v roku 2023 v Trnave, Prešove a Brodskom
- 1 200 až 1 500 km – priemerný dojazd LNG ťahačov
- 290 až 390 kg LNG – objem nádrží nákladných LNG vozidiel
- −162 °C – teplota, pri ktorej sa zemný plyn skvapalňuje
- 1 m³ LNG = približne 600 m³ zemného plynu
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - SPP otvoril novú LNG stanicu pri Žiline © SITA Všetky práva vyhradené.
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