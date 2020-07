SPP stočil med od svojich včiel v rámci projektu „neSPPíme, bzučíme“

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.7.2020 (Webnoviny.sk) -Cieľom projektu "neSPPíme, bzučíme" je reálne podporiť včelárov a ekologické včelárstvo na Slovensku a zároveň upriamiť pozornosť na ochranu života včiel, ktorých význam v celkovom ekosystéme je nezastupiteľný.Projekt "neSPPíme, bzučíme" je jednou z aktivít, prostredníctvom ktorých chce SPP upriamiť pozornosť svojich zamestnancov aj zákazníkov na otázku ochrany životného prostredia a udržateľnosti. " Kde nie sú včely, tam nie je život. To počúvame v našom okolí veľmi často. Som rád, že SPP, uvedomujúc si svoju spoločenskú zodpovednosť a narastajúci význam ochrany životného prostredia a biodiverzity, môže týmto projektom prispieť k diskusii o potrebe ochrany včiel nielen na Slovensku a zároveň podporiť vzdelávanie v tejto oblasti", uviedol Milan Urban, predseda predstavenstva SPP."Medobranie je jednou z aktivít projektu "neSPPíme, bzučíme". Ešte začiatkom roka sme umiestnili štyri včelie rodiny vo včelnici v Devíne. A začiatkom leta sme dva úle osadili priamo na streche z jednej z budov našej spoločnosti. Med z našej produkcie, ako aj medy našich zamestnancov - včelárov, ktorí sa prihlásili do internej súťaže o najlepší med, chceme v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied analyzovať a získať tak cenné informácie o vplyve životného prostredia na kvalitu medu a ďalších včelích produktov", spresňuje Eva Guliková, riaditeľka Neziskovej organizácie EF.Súčasťou projektu sú mnohé ďalšie podujatia so včelárskou tematikou v areáli SPP a na včelnici v Devíne. Zúčastniť sa ich môžu nielen zamestnanci SPP a Neziskovej organizácie EF, ale aj ich rodinní príslušníci. Vo včelárskom ateliéri bude prebiehať cyklus interaktívnych prednášok, počas ktorých si ich účastníci rozšíria atraktívnym spôsobom vedomosti o živote včiel a ich vplyve na náš život. Výsledkom kreatívnych workshopov budú tiež konkrétne včelie produkty, ich ochutnávka a testovanie.Inšpirujúci a užitočný život včiel je tiež dôvodom na umiestnenie ukážky reálneho úľa, samozrejme bez včiel, v novootvorenom Zákazníckom centre SPP v bratislavskom Auparku. Prostredníctvom rozšírenej reality sa zákazníci na chvíľu stanú, spolu so včelami, súčasťou prírodného ekosystému. Návšteva Zákazníckeho centra SPP v Auparku sa tak môže zmeniť aj na nečakaný zážitok."Sme radi, že naším partnerom v tomto projekte je uznávaná včelárka Helena Proková Mališová, ktorá je držiteľkou ocenenia Bronzová včela a ďalších ocenení za medy a výrobky z neho. V spolupráci s ňou máme v pláne pripraviť aj tzv. Včelárske praktikum, teda vzdelávaciu pomôcku pre učiteľov základných a stredných škôl a radi by sme tiež vytvorili spoločenskú hru pre deti i dospelých na včeliu tému," uzatvára plány Eva Guliková.Informačný servis