Aplikácia UniGo od Unionu je prísnejšia ako osobný tréner

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - V spolupráci so spoločnosťou HeadUp spustila Union zdravotná poisťovňa testovanie unikátnej mobilnej aplikácie UniGo. "Na prevencii nám dlhodobo mimoriadne záleží – chceme našich poistencov podporovať v zdravom životnom štýle a táto novinka je moderným a atraktívnym spôsobom ako to urobiť. Veríme, že bude mať úspech najmä medzi mladými ľuďmi, ktorí pohyb potrebujú viac, než inokedy," hovorí Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia Union.Aplikácia je osobným sprievodcom pre lepší a kvalitnejší život každého z nás. ”Oslovili sme našich vybraných klientov, aby nám dali spätnú väzbu, ako sa im mobilná aplikácia UniGo páči a či by mali záujem túto aplikáciu využívať aj v budúcnosti,” vysvetľuje Juraj Reindl, ktorý v Union ZP tento projekt zastrešuje. Ako ďalej hovorí Reindl, aplikácia sa nesústredí len na niektorú vybranú športovú aktivitu, ale na kompletne celého človeka – jeho fyzickú, aj psychickú stránku. Zbiera údaje, ktoré triedi do kategórií:V rámci týchto piatich kategórii sa snaží optimalizovať a zlepšovať celkový zdravotný stav a dávať používateľovi odporúčania ako tieto kategórie ešte vylepšovať. "Kto sa drží týchto rád, vylepšuje svoje skóre v aplikácii, ale čo je podstatné, v reálnom živote sa cíti lepšie," dodáva Reindl. Nejde teda len o "obyčajný krokomer", ale o sofistikovaného osobného trénera, ktorý je naozaj prísny! Odporúča vám ako cvičiť, čo jesť, koľko by ste mali spať a vyzve vás aj k spusteniu osobnej výzvy, ktorú vyhodnotí v závere dňa.V pilotnej fáze bolo oslovených až 5000 poistencov Unionu. Záujemcovia dostali od poisťovne náramok Delta, aby sa im aktivity zaznamenávali jednoduchšie. Ani bez neho by to však nebol problém, pretože aplikácia sa dá spárovať aj s náramkami Fitbit, Garmin alebo Apple Watch. A používať sa dá dokonca aj bez náramku.Pilotné testovanie aplikácie UniGo bude prebiehať počas letných mesiacov a následne sa vyhodnotí jej ďalšie fungovanie. Aj touto inováciou, jedinou svojho druhu na trhu, Union zdravotná poisťovňa napĺňa svoje poslanie, meniť životy k lepšiemu.Informačný servis