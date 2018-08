SPPK: Nižšie úrody obilnín spôsobia zdražovanie múky

Ilustračná snímka Foto: TASR - Alexandra Moštková Foto: TASR - Alexandra Moštková

Bratislava 13. augusta (TASR) - Sucho a horúčavy sa nepodpíšu len pod nižšie úrody obilnín a rast ich cien v EÚ, ale spôsobia aj zdražovanie múky. Slovenská spoločnosť mlynárov už avizuje, že ceny mlynských výrokov pôjdu hore. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.Uviedla, že najväčší európski pestovatelia obilnín už niekoľko týždňov avizujú, že z európskych polí pozbierajú výrazne nižšie úrody. Ceny potravinárskeho obilia po tohoročnej žatve budú teda opäť ovplyvnené úrodou v EÚ, mimo EÚ, ale aj výškou svetových zásob. Na nepriaznivú pestovateľskú sezónu v EÚ už zareagovali aj svetové komoditné burzy MATIF Paríž a CBoT Chicago.O nízkej úrode obilnín podľa Holéciovej hovoria Nemci, Francúzi, Rakúšania a Poliaci.priblížila.Mlynský priemysel na Slovensku sa podľa nej nachádza v zložitej ekonomickej situácii. V roku 2015 a rovnako aj v roku 2017 dosiahli mlyny stratu vo výške viac ako 3 milióny eur. Významný vplyv na ekonomiku má pritom práve cena základnej vstupnej suroviny (hlavne pšenice a raže) a jej premietnutie do predajných cien mlynských výrobkov. Cena obilia tvorí rozhodujúcu časť výrobných nákladov, a to až 70 až 80 %, zvyšok sú náklady na energie, dopravu, mzdy zamestnancov a odvody a podobne.vysvetlil Peter Močko, predseda Slovenskej spoločnosti mlynárov, ktorá je členom SPPK. Holéciová dodala, že podniky mlynského priemyslu chcú o vyšších cenách múky hovoriť so svojimi obchodnými partnermi už v najbližších dňoch.