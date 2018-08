SNS očakáva reálny efekt 13. a 14. platov v rokoch 2019 a 2020

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. augusta (TASR) – Slovenská národná strana (SNS) očakáva reálny efekt zavedenia 13. a 14. platov v rokoch 2019 a 2020. V týchto rokoch by sa totiž malo začať ich oslobodenie od daní a odvodov v oveľa väčšej miere. Uviedla to riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová s tým, že oslobodenie od daní a odvodov bude prebiehať postupne.Zdôraznila, že vyplatené 13. platy v tomto roku boli oslobodené zatiaľ iba od zdravotných odvodov, napriek tomu sa podľa nej dotkli niekoľko desaťtisíc zamestnancov.priblížila s tým, že až potom bude možné vyhodnotiť vplyv tohto inštitútu a pracovať na ďalších vylepšeniach.Škopcová podotkla, že SNS sa bude naďalej snažiť presadzovať opatrenia, ktoré by zabezpečili vyššiu čistú mzdu. V tejto súvislosti spomenula vyššie paušálne výdavky pre živnostníkov alebo zrušenie daňových licencií.