Správa o činnosti prokuratúry: Kriminalita v minulom roku klesla

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. septembra (TASR) - Kriminalita v minulom roku klesla, narástol však počet prípadov v oblasti detskej pornografie, a to o 54 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Vyplýva to zo Správy generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry v roku 2018. Námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková v utorok so správou oboznámila členov Výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rady (NR) SR.Kováčiková poukázala na to, že počet napadnutých trestných vecí bol v uplynulom roku takmer o 5500 prípadov nižší ako v jemu predchádzajúcom roku. Z celkového počtu 64.200 trestných vecí bolo podľa jej slov vybavených podaním obžaloby 83 percent.Výrazná pozornosť sa podľa slov Kováčikovej venuje kriminalite mladistvých. Najviac trestných činov mladistvých zaznamenali v uplynulom roku na Krajskej prokuratúre v Košiciach a Prešove. Tvorili ich predovšetkým trestné činy majetkového charakteru, ale aj výtržníctvo.Správa tiež konštatuje, že v uplynulom roku došlo k poklesu domáceho násilia asi o 11,5 percenta. Kováčiková v tejto súvislosti podotkla, že ide o kriminalitu s veľkou latenciou, čiže sa o nej orgány činné v trestnom konaní dozvedajú neskoro, niekedy vôbec.Mierny nárast zaznamenala prokuratúra pri páchaní trestných činov cudzincami. Zo správy tiež vyplýva, že sa zvýšil aj počet prípadov predaja či distribúcie drog, a to o štyri percentá.