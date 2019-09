Štátna tajomníčka M. Jankovská by mala odísť sama, tvrdí SaS

Monika Jankovská, archívne foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 3. septembra (TASR) – Najlepším riešením kauzy štátnej tajomníčky na ministerstve spravodlivosti Moniky Jankovskej (Smer-SD) je, aby odišla sama. Tvrdí to opozičná SaS.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) by mal podľa lídra SaS Richarda Sulíka konečne ukázať, že nie je len bábkou v rukách šéfa Smeru-SD Roberta Fica, a konať v prospech spravodlivosti Slovenska. Dodal, že ani minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) by nemal iba apelovať na to, aby odišla sama, alePodľa poslanca Národnej rady SR Alojza Baránika (SaS) je zotrvanie JankovskejVšetky podozrenia, ktoré vyvolal zásah polície voči viacerým sudcom i Jankovskej, treba vysvetliť a vyvrátiť. Premiér to povedal po utorkovom stretnutí s predsedníčkou Súdnej rady SR Lenkou Praženkovou, s tým, že treba realizovať kroky k dôvere ľudí v justíciu na Slovensku. Potvrdil, že platí jeho doterajšie stanovisko, že bude konať, pokiaľ sa podozrenia potvrdia.Národná kriminálna agentúra vykonala u Jankovskej zaisťovacie úkony, štátna tajomníčka jej odovzdala mobilný telefón. Podľa medializovaných informácií mala Jankovská údajne intenzívne komunikovať s Marianom K. Jankovská komunikáciu poprela. Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej je jej zotrvanie vo funkcii neobhájiteľné. Minister spravodlivosti po potvrdení väzieb na Mariana K. podá návrh na odvolanie Jankovskej. V prípade, ak by strana Smer-SD, ktorá ju do funkcie nominovala, trvala na jej zotrvaní v pozícii, zváži demisiu.