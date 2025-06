Správa o udržateľnosti 2024: DKV Mobility rozširuje ponuku alternatívnych zdrojov energie a urýchľuje transformáciu mobility

Spoločnosť DKV Mobility zvýšila počet nabíjacích miest o viac ako

40 percent



Sieť alternatívnych palív sa rozšírila na približne 24 000 staníc, čo predstavuje nárast o 14 percent.



O DKV Mobility

18.6.2025 (SITA.sk) -DKV Mobility, popredná medzinárodná platforma služieb pre mobilitu, zverejnila svoju správu o udržateľnosti za rok 2024. Správa zahŕňa všetky relevantné ukazovatele a dokumentuje výsledky DKV Mobility v oblasti ochrany životného prostredia, sociálnej zodpovednosti a zodpovedného riadenia spoločnosti. Poskytovateľ služieb dosiahol v uplynulom roku významný pokrok v oblasti rozširovania svojej siete nabíjacích staníc, ďalšieho rozvoja svojich klimatických cieľov a oblasti spoločenskej zodpovednosti. Jeho úsilie opäť ocenili popredné ratingové agentúry špecializujúce sa na oblasť ESG (Environmental, Social and Corporate Governance).Spoločnosť DKV Mobility poskytovala ku koncu roka 2024 prístup k 893 000 nabíjacím miestam pre elektrické vozidlá v Európe, čo predstavuje nárast o 41 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Zároveň sa počet používaných nabíjacích kariet pre elektromobily zvýšil na 798 000, čo predstavuje medziročný nárast o 35 percent. DKV Mobility získala certifikáty o pôvode ekologickej elektrickej energie pre všetky dobíjania kartou DKV +Charge pre roky 2024 a 2025. DKV Mobility tak garantuje, že každá kilowatthodina elektrickej energie spotrebovanej kartou DKV +Charge pochádza 100-percentne z obnoviteľných zdrojov.Aj v minulom roku pokračoval nárast využívania alternatívnych palív. V porovnaní s rokom 2023 zaznamenala spoločnosť DKV Mobility 17-percentný nárast spotreby alternatívnych palív, ako sú LNG, CNG a vodík. Spoločnosť DKV Mobility rozšírila svoju sieť staníc s alternatívnymi palivami o 13 percent na 24 000 staníc v dôsledku rastúceho dopytu. Koncom minulého roka DKV Mobility ponúkala aj prístup k jednej z najväčších sietí s udržateľnou alternatívnou nafty HVO100 s viac ako 2 600 stanicami v 15 európskych krajinách."Som rád, že sa nám v uplynulom roku podarilo ešte viac posilniť našu priekopnícku úlohu pri prechode na alternatívne zdroje energie. Vzhľadom na pretrvávajúci vysoký dopyt budeme aj naďalej dôsledne rozširovať našu ponuku pre používateľov elektrických vozidiel a alternatívnych palív," hovorí Sebastian Klauke, generálny riaditeľ spoločnosti DKV Mobility.Prijatím nových klimatických cieľov, ktoré uznala iniciatíva Science Based Targets (SBTi), dosiahla spoločnosť DKV Mobility ďalší dôležitý míľnik v implementácii svojej stratégie udržateľnosti. Spoločnosť DKV Mobility sa zaviazala dosiahnuť do roku 2050 čistú nulu v bilancii emisií skleníkových plynov v celom hodnotovom reťazci. V rámci pokračujúceho úsilia o dosiahnutie čistej nuly do roku 2050 si spoločnosť DKV Mobility stanovila čiastkové ciele v krátkodobom horizonte. Napríklad do roku 2030 chce znížiť svoje emisie o 42 % v porovnaní s východiskovým rokom 2022. V roku 2024 sa spoločnosti už podarilo zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie vo svojich pobočkách z 54 percent v roku 2023 na 59 percent. S podielom zelenej elektriny 99,9 percenta sa spoločnosti DKV Mobility podarilo v roku 2024 znížiť emisie skleníkových plynov zo spotreby elektriny a tepla (rozsah 1 a 2) o viac ako 30 percent v porovnaní s rokom 2023."Sme veľmi hrdí na to, že naše nové ambiciózne ciele v oblasti klímy boli potvrdené vysokými štandardmi vedecky podloženej iniciatívy SBTi. To nám ukazuje, že sme na správnej ceste s našou stratégiou udržateľnosti a že našimi dekarbonizačnými opatreniami prispievame k ešte väčšiemu spoločnému úsiliu," dodáva Laura Cremer-Heesen, riaditeľka pre udržateľnosť spoločnosti DKV Mobility.Okrem toho spoločnosť DKV Mobility dosiahla pokrok v implementácii svojej stratégie udržateľnosti v oblasti rodovej rozmanitosti a sociálnej zodpovednosti. V roku 2024 tvorili ženy takmer polovicu všetkých zamestnancov a 38 % riadiacich pozícií bolo obsadených ženami. Spoločnosť DKV Mobility podporuje aj verejnoprospešné organizácie. Spoločnosť vydala už viac ako 3 100 kariet NGO+Charge (servisné karty bez poplatkov), ktoré slúžia viac ako 300 verejnoprospešným organizáciám. V minulom roku sa už po tretí raz konal výročný Deň komunity. Do podujatia sa zapojilo viac ako 450 zamestnancov v ôsmich mestách a podporilo 33 projektov, ktoré pozitívne ovplyvnili približne 2 500 ľudí v miestnych komunitách.Spoločnosť DKV Mobility opäť získala najvyššie hodnotenia od popredných ratingových agentúr EcoVadis a Sustainalytics za riadenie udržateľnosti v minulom roku. V hodnotení EcoVadis sa spoločnosti DKV Mobility podarilo dosiahnuť ešte lepšie výsledky ako v predchádzajúcom roku. Spoločnosť EcoVadis preto opäť udelila spoločnosti DKV Mobility platinovú medailu. Tým sa DKV Mobility zaradila medzi 1 percento najlepších z viac ako 150 000 hodnotených spoločností. Aj ratingová agentúra ESG Sustainalytics potvrdila vysokú úroveň podnikového riadenia poskytovateľa služieb mobility z hľadiska udržateľnosti a zaradila DKV Mobility medzi 3 percentá najlepších z viac ako 15 000 hodnotených spoločností na celom svete. Okrem toho sa spoločnosť DKV Mobility v roku 2024 po prvýkrát zapojila do hodnotiaceho systému CDP (predtým Carbon Disclosure Project) a okamžite získala hodnotenie "B" za svoje opatrenia na ochranu klímy. Toto hodnotenie CDP potvrdzuje, že spoločnosť DKV Mobility zohľadňuje vplyv svojich obchodných aktivít na životné prostredie a zaručuje dobré riadenie ochrany klímy.Správa o udržateľnosti spoločnosti DKV Mobility je založená na štandardoch GRI (Global Reporting Initiative) a UNGC (United Nations Global Compact). Správa o udržateľnosti spoločnosti DKV Mobility bola pred zverejnením opäť podrobená nezávislému auditu. V súvislosti s rastúcou internacionalizáciou spoločnosti DKV Mobility je tohtoročná správa o udržateľnosti prvýkrát k dispozícii len v anglickom jazyku.Správa o udržateľnosti mobility DKV 2024 je k dispozícii na stiahnutie tu Spoločnosť DKV Mobility, ktorá obsluhuje ~ 407 000 aktívnych zákazníkov vo viac ako 50 krajinách Európy a zamestnáva ~ 2 700 ľudí, je poprednou európskou B2B platformou pre platby a riešenia na cestách s približne 90-ročnou históriou a cieleným rastom. Spoločnosť ponúka prístup k najrozsiahlejšej akceptačnej sieti v Európe, ktorá zahŕňa ~70 000 konvenčných čerpacích staníc, ~938 000 verejných a poloverejných nabíjacích miest pre elektromobily a ~24 000 alternatívnych čerpacích staníc. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Ponúka aj služby mobility vrátane servisu vozidiel na približne 35 000 servisných miestach alebo inovatívnych digitálnych riešení. V oblasti finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vrátenie DPH. DKV Mobility dosiahla v roku 2024 transakcie vo výške 19 miliárd EUR a tržby vo výške 839 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility. Všetky údaje sú k 3/2025, pokiaľ nie je uvedené inak. dkv-mobility.com