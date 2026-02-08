Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

08. februára 2026

Správanie holandskej hviezdy Leerdamovej na olympiáde vyvoláva pobúrenie, novinári podali sťažnosť


Tagy: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)

Správanie 27-ročnej holandskej rýchlokorčuliarskej hviezdy Jutty Leerdamovej na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo vyvolalo ...



milan_cortina_olympics_speedskating_45081 676x451 8.2.2026 (SITA.sk) - Správanie 27-ročnej holandskej rýchlokorčuliarskej hviezdy Jutty Leerdamovej na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo vyvolalo pobúrenie. Na sociálnych sieťach zverejňuje jeden príspevok z Talianska za druhým, ale pred pondelkovými pretekmi na 1 000 metrov odmietla poskytnúť médiám rozhovory. Na rozdiel od ostatných holandských reprezentantov, ktorí boli médiám k dispozícii.

Novinári podali sťažnosť na jej správanie


Ako referuje web yle.fi, v piatok sa objavila správa, že holandská asociácia športových novinárov De Nederlandse Sport Pers (NSP) podala sťažnosť na Leerdamovej správanie voči manažérovi holandského tímu Carlovi Verheijenovi. „Toto je nevhodné, neprijateľné a nezlučiteľné s hodnotami holandského tímu. Ukazuje to malú úctu k holandským médiám a - predovšetkým - holandskej verejnosti,“ komentoval to generálny tajomník NSP Gerard den Elt.

Holandský olympijský výbor a športová federácia uviedli, že si sú vedomé sťažnosti, ale zareagujú na ňu neskôr, keďže Verheijen sa v piatok zúčastnil na otváracom ceremoniálu zimných olympijských hier.

Kritika zo strany známych osobností


Leerdamová, ktorá sa okrem športových úspechov stala známou aj ako snúbenica americkej hviezdy sociálnych médií a boxu Jakea Paula, na rozdiel od zvyšku tímu cestovala na ZOH 2026 súkromným lietadlom so svojimi blízkymi. Fotografie a videá z cesty zverejnila na svojom instagramovom účte.

Jej správanie kritizoval okrem iných aj holandský televízny komentátor Johan Derksen. "Už teraz žije ako milionárka so súkromnými lietadlami a všetkým. Myslím si, že jej správanie je hrozné, ako u divy. Keby som bol jej trénerom, nestrávil by som to. Celú krajinu už začína unavovať jej správanie," poznamenal Derksen.

Leerdamová, ktorý súťaží v pretekoch na 1 000 m a 500 m, je jednou z holandských medailových nádejí. Pred štyrmi rokmi v Pekingu získala Leerdamová olympijské striebro na "tisícke". Okrem toho je viacnásobnou zlatou medailistkou z majstrovstiev sveta.


Zdroj: SITA.sk - Správanie holandskej hviezdy Leerdamovej na olympiáde vyvoláva pobúrenie, novinári podali sťažnosť © SITA Všetky práva vyhradené.

