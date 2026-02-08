Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 8.2.2026
 Meniny má Zoja
 24hod.sk    Šport

08. februára 2026

Zjazd žien na ZOH 2026 poznačilo dramatické zranenie Vonnovej, zlato má jej krajanka Johnsonová – FOTO


Tagy: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026 Američanka Breezy ...



Zdieľať
milan_cortina_olympics_alpine_skiing_81053 676x451 8.2.2026 (SITA.sk) -

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026



Američanka Breezy Johnsonová získala zlatú medailu v nedeľňajšom zjazde žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.


Majsterka sveta v tejto disciplíne z vlaňajšieho šampionátu v Saalbachu-Hinterglemme dosiahla čas 1:36,10 min a triumfovala len o štyri stotiny sekundy pred Nemkou Emmou Aicherovou. Bronz má domáca reprezentantka Sofia Goggiová, ktorá za Johnsonovou zaostala o 59 stotín sekundy.

Rýchle časy na trati Olimpia delle Tofane


Olympijský zjazd na trati Olimpia delle Tofane sa od úvodu niesol v znamení rýchlych časov. Johnsonová predviedla suverénnu jazdu, ktorou potvrdila pozíciu jednej z najlepších zjazdárok súčasnosti a zabezpečila pre Spojené štáty prvé zlato na ZOH 2026.

Pozornosť divákov sa však obrátila najmä na dramatický moment Lindsey Vonnovej. Štyridsaťjedenročná Američanka, ktorá sa pokúšala o senzačný návrat na olympijské stupne víťazov, po približne trinástich sekundách jazdy tvrdo spadla a s krikom sa zrútila na tvrdý a zamrznutý svah.


Vonnová narazila tvárou do snehu a následne sa nekontrolovane kotúľala dolu svahom s lyžami stále pripnutými, čo mohlo ešte zhoršiť stav jej ľavého kolena. Okamžite ju obkolesil lekársky tím, zatiaľ čo otrasení fanúšikovia na tribúnach jej so zadržaným dychom vyjadrovali podporu potleskom.

Americká legenda sa pokúšala získať už štvrtú olympijskú medailu, a to len niečo vyše týždňa po tom, ako si poškodila predný krížny väz v ľavom kolene. Jej odvážny pokus o návrat na vrchol sa však skončil predčasne, keď ju z trate museli odviezť vrtuľníkom. Vonnová plánovala nastúpiť aj v tímovej kombinácii a super-G, no po páde je jej ďalšie účinkovanie na hrách veľmi otázne. Dlhšia pauza by mohla znamenať aj definitívny koniec jej návratu k vrcholovému lyžovaniu, ku ktorému sa vrátila v novembri 2024.


Zdroj: SITA.sk - Zjazd žien na ZOH 2026 poznačilo dramatické zranenie Vonnovej, zlato má jej krajanka Johnsonová – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
