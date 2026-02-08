|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 8.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zoja
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. februára 2026
Zjazd žien na ZOH 2026 poznačilo dramatické zranenie Vonnovej, zlato má jej krajanka Johnsonová – FOTO
>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026 Američanka Breezy ...
Zdieľať
8.2.2026 (SITA.sk) -
Američanka Breezy Johnsonová získala zlatú medailu v nedeľňajšom zjazde žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Majsterka sveta v tejto disciplíne z vlaňajšieho šampionátu v Saalbachu-Hinterglemme dosiahla čas 1:36,10 min a triumfovala len o štyri stotiny sekundy pred Nemkou Emmou Aicherovou. Bronz má domáca reprezentantka Sofia Goggiová, ktorá za Johnsonovou zaostala o 59 stotín sekundy.
Olympijský zjazd na trati Olimpia delle Tofane sa od úvodu niesol v znamení rýchlych časov. Johnsonová predviedla suverénnu jazdu, ktorou potvrdila pozíciu jednej z najlepších zjazdárok súčasnosti a zabezpečila pre Spojené štáty prvé zlato na ZOH 2026.
Pozornosť divákov sa však obrátila najmä na dramatický moment Lindsey Vonnovej. Štyridsaťjedenročná Američanka, ktorá sa pokúšala o senzačný návrat na olympijské stupne víťazov, po približne trinástich sekundách jazdy tvrdo spadla a s krikom sa zrútila na tvrdý a zamrznutý svah.
Vonnová narazila tvárou do snehu a následne sa nekontrolovane kotúľala dolu svahom s lyžami stále pripnutými, čo mohlo ešte zhoršiť stav jej ľavého kolena. Okamžite ju obkolesil lekársky tím, zatiaľ čo otrasení fanúšikovia na tribúnach jej so zadržaným dychom vyjadrovali podporu potleskom.
Americká legenda sa pokúšala získať už štvrtú olympijskú medailu, a to len niečo vyše týždňa po tom, ako si poškodila predný krížny väz v ľavom kolene. Jej odvážny pokus o návrat na vrchol sa však skončil predčasne, keď ju z trate museli odviezť vrtuľníkom. Vonnová plánovala nastúpiť aj v tímovej kombinácii a super-G, no po páde je jej ďalšie účinkovanie na hrách veľmi otázne. Dlhšia pauza by mohla znamenať aj definitívny koniec jej návratu k vrcholovému lyžovaniu, ku ktorému sa vrátila v novembri 2024.
Zdroj: SITA.sk - Zjazd žien na ZOH 2026 poznačilo dramatické zranenie Vonnovej, zlato má jej krajanka Johnsonová – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Američanka Breezy Johnsonová získala zlatú medailu v nedeľňajšom zjazde žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Majsterka sveta v tejto disciplíne z vlaňajšieho šampionátu v Saalbachu-Hinterglemme dosiahla čas 1:36,10 min a triumfovala len o štyri stotiny sekundy pred Nemkou Emmou Aicherovou. Bronz má domáca reprezentantka Sofia Goggiová, ktorá za Johnsonovou zaostala o 59 stotín sekundy.
Rýchle časy na trati Olimpia delle Tofane
Olympijský zjazd na trati Olimpia delle Tofane sa od úvodu niesol v znamení rýchlych časov. Johnsonová predviedla suverénnu jazdu, ktorou potvrdila pozíciu jednej z najlepších zjazdárok súčasnosti a zabezpečila pre Spojené štáty prvé zlato na ZOH 2026.
Pozornosť divákov sa však obrátila najmä na dramatický moment Lindsey Vonnovej. Štyridsaťjedenročná Američanka, ktorá sa pokúšala o senzačný návrat na olympijské stupne víťazov, po približne trinástich sekundách jazdy tvrdo spadla a s krikom sa zrútila na tvrdý a zamrznutý svah.
Vonnová narazila tvárou do snehu a následne sa nekontrolovane kotúľala dolu svahom s lyžami stále pripnutými, čo mohlo ešte zhoršiť stav jej ľavého kolena. Okamžite ju obkolesil lekársky tím, zatiaľ čo otrasení fanúšikovia na tribúnach jej so zadržaným dychom vyjadrovali podporu potleskom.
Americká legenda sa pokúšala získať už štvrtú olympijskú medailu, a to len niečo vyše týždňa po tom, ako si poškodila predný krížny väz v ľavom kolene. Jej odvážny pokus o návrat na vrchol sa však skončil predčasne, keď ju z trate museli odviezť vrtuľníkom. Vonnová plánovala nastúpiť aj v tímovej kombinácii a super-G, no po páde je jej ďalšie účinkovanie na hrách veľmi otázne. Dlhšia pauza by mohla znamenať aj definitívny koniec jej návratu k vrcholovému lyžovaniu, ku ktorému sa vrátila v novembri 2024.
Zdroj: SITA.sk - Zjazd žien na ZOH 2026 poznačilo dramatické zranenie Vonnovej, zlato má jej krajanka Johnsonová – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Správanie holandskej hviezdy Leerdamovej na olympiáde vyvoláva pobúrenie, novinári podali sťažnosť
Správanie holandskej hviezdy Leerdamovej na olympiáde vyvoláva pobúrenie, novinári podali sťažnosť
<< predchádzajúci článok
Do Milána pricestovala sedmička Slovákov z NHL, nechýbajú Slafkovský ani Černák – VIDEO
Do Milána pricestovala sedmička Slovákov z NHL, nechýbajú Slafkovský ani Černák – VIDEO