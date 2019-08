Správkyňa Hongkongu stále odmieta vyhovieť požiadavkám protestujúcich

Carrie Lamová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 27. augusta (TASR) - Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová je otvorená dialógu, avšak vyhovieť požiadavkám demonštrantov aj naďalej odmieta. Povedala to novinárom v utorok, keď vystúpila na verejnosti, aby reagovala na nedeľňajšie protesty, počas ktorých došlo opäť k viacerým násilnostiam. Informovala o tom agentúra AP.Cez víkend zadržali príslušníci hongkonskej polície 86 ľudí vrátane 12-ročného chlapca. Opäť došlo k eskalácii situácie, keď príslušníci polície voči protestujúcim použili slzotvorný plyn i vodné delá. Padol i jeden varovný výstrel, keď menšiu skupinu policajtov obklopili protestujúci hádžuci tvrdé predmety. Pri incidente jeden policajt spadol na zem, pričom šiesti vytiahli pištole a jeden z nich strieľal do vzduchu, oznámila polícia.Lamová vo svojom prejave uviedla, že sa stretla so skupinou mladých ľudí. Zároveň však neprejavila ochotu uznať ich požiadavky a opäť vylúčila svoju rezignáciu. Podľa jej slov je totiž zodpovedné spraviť všetko, čo môže, aby bol v Hongkongu obnovený poriadok a vláda zákona.Na kritiku, že jej vláda protestujúcich ignoruje, uviedla:citovala Lamovú agentúra Reuters. Šéfka hongkonskej správy dodala, že podľa jej názoru vláda nad protestmi kontrolu nestratila.Protesty v Hongkongu trvajú už tri mesiace. Prodemokratickí protestujúci žiadajú stiahnutie sporného zákona, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestného činu do pevninskej Číny, nezávislé vyšetrenie protestov v súvislosti s násilnými zásahmi polície, ako i to, aby sa protesty prestali nazývať "výtržnosťami", aby boli zadržaní ľudia zbavení obvinení a aby sa začalo s reformou politiky.