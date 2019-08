Rakúskemu výrobcovi motocyklov KTM sa v 1. polroku darilo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wels/Mattighofen/Wien 27. augusta (TASR) - Rakúsky výrobca motocyklov KTM Industries dosiahol v prvej polovici roka zvýšenie predaja motoriek, tržieb aj zisku. Tržby medziročne vzrástli o 4 % na 755 miliónov eur, prevádzkový zisk (EBIT) stúpol len mierne takmer na 47 miliónov eur.Predaj motoriek medziročne stúpol o 7 % na 135.711 kusov, čím firma, ktorá zamestnáva 4427 ľudí, podľa vlastných slov "potvrdila svoju pozíciu najväčšieho európskeho výrobcu motocyklov". Z tohto počtu bolo 115.318 kusov motocyklov značky KTM a 20.393 motoriek Husqvarna.Obidve značky dokázali s nárastom počtu registrácií o 5,2 % prekonať celkový výsledok najdôležitejších segmentov motocyklov so zdvihovým objemom nad 120 kubických centimetrov (+ 2,7 %). Celý európsky trh motocyklov od januára do konca júna vzrástol o 8,5 % a KTM vďaka vzostupu registrácií o 6,6 % získal trhový podiel 11,4 %.Na veľmi náročnom americkom trhu, ktorý v 1. polroku klesol o 2,3 %, si KTM so zvýšením registrácií o 5,2 % dokázal zabezpečiť dobrú pozíciu a trhový podiel 8,4 až 9,0 %.Na najperspektívnejšom indickom trhu sa registrácie KTM zvýšili o vyše 35 % a trhový podiel zo 4,3 % na 6,8 %. Indický strategický partner Bajaj predal v Indii a Indonézii celkovo 32.539 motocyklov, čo predstavuje zvýšenie o 7672 kusov.Koncern sa na jeseň premenuje na Pierer Mobility. Dôvodom je množstvo značiek, ktoré koncern zastrešuje a zároveň chce oceniť svojho väčšinového akcionára Stefana Pierera. Na jeseň sa má konať mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov, na ktorom sa má schvaľovať zmena názvu. Posledná zmena názvu sa pritom udiala v lete 2016, keď sa koncern premenoval z Cross Industries na súčasný KTM Industries.