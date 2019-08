Správkyňa Hongkongu upozornila na ekonomický pokles, vylúčila ústupky

Na snímke správkyňa Hongkongu Carrie Lamová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 9. augusta (TASR) - Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová v piatok varovala, že dva mesiace prodemokratických demonštrácií spôsobujú v meste ekonomický chaos, ale vylúčila podniknutie ústupkov naLíderka po stretnutí s poprednými podnikateľmi nečakane oznámila tlačovú konferenciu, pričom demonštranti sa v piatok zhromaždili na letisku na ďalšej protestnej akcii. Protestné hnutie tak vstupuje už do tretieho mesiaca, pripomenula tlačová agentúra AFP.Práve Lamovej podpora pre návrh zákona, umožňujúceho vydávanie hongkonských obyvateľov podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny, vyvolala krízu. Lamová však teraz upozornila, že ekonomické dôsledky nepokojov môžu byť horšie než dôsledky epidémie vírusového ochorenia SARS v roku 2003 v tejto finančnej metropole.uviedla Lamová.dodala.spresnila.Hoci Lamová je u mnohých prodemokratických aktivistov nenávidenou osobou, jej výroky sú rovnaké ako obavy vyjadrené súkromným sektorom a obzvlášť turistickým priemyslom.Hongkonská letecká spoločnosť Cathay Pacific upozornila, že rezervácie letov poklesli, cestovné kancelárie hlásili pokles hromadných zájazdov až o 50 percent a rada pre turizmus hlásila dvojciferný pokles v počte návštevníkov v druhej polovici júla.Protestujúci pokračujú v zhromaždeniach takmer denne, aj napriek čoraz násilnejším zrážkam s políciou, ktoré zapríčinili, že niekoľko krajín vydalo pre svojich občanov varovania pred cestou do Hongkongu.V piatok tisíce prodemokratických protestujúcich uskutočnili okupačnú akciu na letisku, aby sprostredkovali svoje posolstvo aj prichádzajúcim návštevníkom.Lamová však vylúčila, že splní požiadavky protestujúcich, medzi ktorými je tiež výzva na priame voľby správcu mesta. Toho v súčasnosti vyberá Peking.povedala.vysvetlila svoj postoj.Hongkong, jedna z dvoch osobitných administratívnych oblastí Číny, je už deviaty týždeň dejiskom často násilných protestov proti návrhu zákona, ktorý by umožnil vydávanie jeho obyvateľov podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny.Protesty neutíchli ani po tom, čo Lamová vyhlásila tento návrh zákona za "mŕtvy". Demonštranti medzičasom od miestnej vlády žiadajú aj vyšetrovanie údajného neadekvátneho postupu polície pri zásahoch a rozpustenie zákonodarného zboru.