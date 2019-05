Správne konania na Úrade jadrového dozoru SR by sa mali zefektívniť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 14. mája (TASR) – Správne konania týkajúce sa jadrových zariadení, ktoré sú na Úrade jadrového dozoru (ÚJD) SR vedené, by mali byť efektívnejšie. Vyplýva to z novely zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) z dielne poslancov koaličného Smeru-SD Róberta Puciho a Maroša Kondróta. Právnu normu v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.Hlavným cieľom novely je zlepšenie hospodárnosti a zefektívnenie vedených správnych konaní. Činnosti, ktoré sú predmetom dozoru ÚJD, sa dotýkajú ochrany životného prostredia, a teda vyvolávajú zvýšený záujem verejnosti, čo sa môže podľa predkladateľov prejaviť aj na zvýšenom počte účastníkov konania z radov verejnosti.Podľa návrhu by sa mal upraviť spôsob komunikácie úradu voči tzv. dotknutej verejnosti. Ako poukazujú predkladatelia, atómový zákon už v súčasnosti upravuje doručovanie rozhodnutí dotknutej verejnosti prostredníctvom verejnej vyhlášky. "S cieľom zabezpečiť efektívne informovanie dotknutej verejnosti sa navrhuje, aby sa v týchto prípadoch doručovali v priebehu konania prostredníctvom verejnej vyhlášky aj výzvy, upovedomenia, predvolania alebo iné písomnosti," uvádza sa v dôvodovej správe.Proces nakladania ÚJD s informáciami, ktoré majú zákonom priznanú osobitnú ochranu, by sa mal tiež zmeniť. Zahŕňa to citlivé informácie, utajované skutočnosti, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, poštové tajomstvo, zákonom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti.Poslanci zároveň navrhujú precizovať úpravu konaní vedených podľa atómového zákona a stavebného zákona, pričom sa má brať do úvahy ich vzájomný vzťah. "Navrhovaným znením dôjde k explicitnému vyjadreniu, že atómový zákon je vo vzťahu ku konaniam o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby, súhlasu na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku, kolaudačného rozhodnutia a ich zmien lex specialis voči stavebnému zákonu," konštatujú predkladatelia.