R. Sulík: Vo voľbách posilnia eurokritici, euroskeptici veľmi neuspejú

Na archívnej snímke Richard Sulík. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 14. mája (TASR) – V májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) posilnia strany, ktoré sú eurokritické. Naopak, až tak veľmi neuspejú euroskeptické strany, teda tie, ktoré chcú vystúpiť z EÚ. Pre TASR to uviedol europoslanec Richard Sulík (SaS) z frakcie Európski konzervatívci a reformisti počas poslednej aprílovej plenárnej schôdze EP v Štrasburgu.konštatoval Sulík.Domnieva sa, že napríklad strana Marine Le Penovej Národné združenie neposilní.zdôraznil Sulík.To, že eurokritické strany získajú pravdepodobne viac poslancov, súvisí podľa Sulíka aj s tým, že občania chcú EÚ, ale menej a efektívnejšiu.Ľudia by sa podľa neho mali zúčastniť na voľbách do EP, pretože EÚ ovplyvňuje ich každodenný život omnoho viac, ako si myslia. Vzhľadom na obvyklú nízku volebnú účasť na Slovensku ju chcel zvýšiť napríklad niekoľkými návrhmi — aby eurovoľby boli namiesto soboty v piatok, aby ich spojili s prezidentskými voľbami, a aby tí, čo išli voliť, dostali deň voľna, ktorý by sa kompenzoval iným voľným dňom v roku. Ako sám tvrdí, podporu pre ne nenašiel.Pre nováčikov v EP bude podľa Sulíka najdôležitejších prvých šesť mesiacov, počas ktorých sadodal.Po nástupe sa budú musieť popasovať s témami, akými sú brexit či rozpočet. V otázke brexitu si myslí, že Veľká Británia vystúpi z EÚ čoskoro.uviedol Sulík, pričom si myslí, že v prípade zopakovania referenda bude potom otázkou, ktoré by vlastne malo platiť.Slováci si budú voliť svojich zástupcov do Európskeho parlamentu v sobotu 25. mája. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci sú volení na päťročné volebné obdobie. Štatistický úrad SR by mal vyhlásiť oficiálne výsledky volieb do EP na Slovensku v nedeľu v noci (26. mája).