 24hod.sk    Tlačové správy

Správne vybavenie na skialp ako základ pre pohodlný zážitok



Skialp, skratka pre skialpinizmus, je úžasný zimný šport, ktorý kombinuje lyžovanie a horolezectvo do jedinečného adrenalínového zážitku.



Správne vybavenie na skialp ako základ pre pohodlný zážitok

Predstavte si, že stúpate na vrchol zasneženej hory, prekonávate prekážky a nepriaznivé podmienky, aby ste potom na lyžiach zjazdili dolu neupraveným terénom.

Táto kombinácia fyzickej námahy a odmeny v podobe úžasného zjazdu robí zo skialpu niečo naozaj výnimočné. No okrem dobrej fyzickej kondície a znalosti horskej bezpečnosti je dôležité klásť dôraz na výbavu.

Tri vrstvy oblečenia vám budú stačiť

Pri skialpe je správne skialpové oblečenie kľúčové. To musí byť ľahké, priedušné a zároveň dostatočne teplé na ochranu pred zimou a vetrom. Najdôležitejšie je vrstvenie – základná vrstva odvádza pot, stredná vrstva poskytuje izoláciu a vrchná vrstva chráni pred poveternostnými vplyvmi.

Základom sú skialpové nohavice, ktoré sú špeciálne navrhnuté na pohyb v ťažkom horskom teréne – sú elastické, majú zosilnené časti proti opotrebovaniu a často aj ventilačné otvory pre lepšiu reguláciu teploty. Na hornú časť tela môžete zvážiť investíciu do merino tričiek, ktoré sú okrem širokého praktického využitia aj jednoduché na údržbu. Navyše pri zvýšenom potení nezapáchajú a skvele vás zahrejú.

Nasleduje funkčná mikina/hrubšie funkčné tričko – a toto je najmä pri stúpaní na vrchol za dobrých podmienok všetko, čo budete mať na sebe. Pri zostupe a prípadnej pauze dajte na tieto vrstvy ešte kvalitnú nepremokavú bunda, ktorá vás udrží v teple.

Skialp je životný štýl

Skialp je viac než len šport – je to životný štýl. Pre mnohých nadšencov znamená únik do prírody, kde sa môžu spojiť s divokou krajinou a vychutnať si pokoj a krásu horského prostredia. Je to tiež spôsob, ako posunúť svoje fyzické a mentálne hranice, prekonať vlastné limity a zažiť eufóriu z úspešne zvládnutého výstupu a zjazdu. Skialpové vybavenie je dôležitou súčasťou zážitku – kvalitné lyže, viazanie, pásy na stúpanie a správne zvolené skialpinistické oblečenie môžu rozhodnúť o pohodlí a bezpečnosti počas celej aktivity.

Zdroj obrázku: Gorilla / stock.adobe.com

