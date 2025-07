Správny súd zrušil rozhodnutie exministerky Kolíkovej odvolať sudcu Fitta z čela súdu

Stíhanie kajúcnikov

Odovzdanie spisu

Ďalšie konanie nebude





Bývalý prezident policajného zboru



Sudkyňa vtedajšieho OS BA III, ktorá rozhodovala o väzbe dvojice, podľa policajného prezidenta v apríli 2022 odmietla spis vydať, preto vyšetrovateľ požiadal o povolenie vykonať prehliadku priestorov súdu. Na druhý deň po dohode s predsedom súdu prišli policajti na súd, príloha však už podľa Hamrana bola odoslaná na Krajskú prokuratúru v Bratislave. Prípad však už vtedy dozorovala na pokyn Generálnej prokuratúry SR Krajská prokuratúra v Košiciach. Podľa šéfa polície z tohoto vyplývalo, že utajovaná príloha vyšetrovacieho spisu bola zo strany Okresného súdu Bratislava III úmyselne odovzdaná prokuratúre v čase, keď prebiehali úkony jej zaisťovania vyšetrovateľom.



Bývalý prezident policajného zboru Štefan Hamran ešte v máji 2022 vysvetlil, že vyšetrovateľ NAKA viedol trestné stíhanie pre podozrenie zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ktorej členovia môžu manipulovať skutočnosti podstatné pre trestné konanie. Na základe rozsudku súdu, ktorý konštatoval nezrovnalosti v utajenej prílohe spisu týkajúceho sa v tej dobe ešte obvinených kajúcnikov Ľudovíta Makóa a Borisa Beňu a ich údajnej krivej výpovede, preto chcel spis s danou prílohou zaistiť.Sudkyňa vtedajšieho OS BA III, ktorá rozhodovala o väzbe dvojice, podľa policajného prezidenta v apríli 2022 odmietla spis vydať, preto vyšetrovateľ požiadal o povolenie vykonať prehliadku priestorov súdu. Na druhý deň po dohode s predsedom súdu prišli policajti na súd, príloha však už podľa Hamrana bola odoslaná na Krajskú prokuratúru v Bratislave. Prípad však už vtedy dozorovala na pokyn Generálnej prokuratúry SR Krajská prokuratúra v Košiciach. Podľa šéfa polície z tohoto vyplývalo, že utajovaná príloha vyšetrovacieho spisu bola zo strany Okresného súdu Bratislava III úmyselne odovzdaná prokuratúre v čase, keď prebiehali úkony jej zaisťovania vyšetrovateľom.

31.7.2025 (SITA.sk) - Správny súd v Bratislave zrušil rozhodnutie exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej , ktorým v roku 2022 odvolala predsedu Okresného súdu Bratislava III Romana Fitta . Vyplýva to z rozhodnutia súdu, ktoré zverejnil sudca Peter Šamko na portáli pravnelisty.sk. Súd zároveň rozhodol, že žalobcovi voči žalovanému priznáva právo na úplnú náhradu trov konaní.Bývalá ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Mária Kolíková odvolala predsedu Okresného súdu Bratislava III Romana Fitta v júni 2022. Dôvodom bolo podľa nej „jeho konanie a prístup ako predsedu súdu v čase, keď príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) realizovali na OS Bratislava III úkony k zaisteniu spisu vrátane jeho utajovanej prílohy“. Záležitosť sa týkala trestného stíhania kajúcnikov Ľudovíta Makóa „Rozhodnutie žalovaného bolo založené na nesprávnom posúdení veci,“ skonštatoval súd v rozsudku zo dňa 2. júla. Žalobca, teda sudca Fitt podľa verdiktu z titulu funkcie predsedu Okresného súdu Bratislava III nemal právomoc vydať požadovanú vec, teda predmetnú utajovanú prílohu príslušníkom NAKA.„A teda logicky navrhol riešiť vec zákonným spôsobom v nasledujúci pracovný deň po začiatku riadnej pracovnej doby. Vydanie požadovanej veci predsedom súdu odobratím z dispozície zákonnej sudkyne bez jej vedomia by totiž nepochybne nieslo znaky zasahovania orgánu riadenia a správy súdu do rozhodovacej činnosti súdu,“ uvádza sa v rozsudku. Rozhodnúť o vrátení utajovanej prílohy bola podľa správneho súdu kompetentná zákonná sudkyňa, pričom žalobca nemal z titulu predsedu súdu oprávnenie jej do tohto rozhodnutia zasahovať.„Žalobca napokon, na naliehanie a tlak príslušníkov NAKA, vydal riadne zapečatený vyšetrovací spis (tri zväzky s presným počtom listov), čo bolo zaznamenané aj v zápisnici o vykonaní prehliadky iných priestorov. Z uvedeného vyplýva, že žalobca funkciu predsedu Okresného súdu Bratislava III zastával svedomito, snažil sa čo najviac byť súčinný s orgánmi činnými v trestnom konaní, plnil si v rámci svojich zákonných kompetencií riadne a včas povinnosti orgánu riadenia a správy súdov s prihliadnutím na nezasahovanie do rozhodovacej činnosti súdu či iných orgánov,“ skonštatoval v rozsudku súd.Súd zároveň rozhodol o tom, že nevráti vec žalovanému na ďalšie konanie, keďže žalobca už nemá záujem vykonávať funkciu predsedu Okresného súdu Bratislava III (v súčasnosti Mestského súdu Bratislava III).„Na dôvažok správny súd dodáva, že vrátením veci žalovanému na ďalšie konanie by sa žalobcovi neprinavrátila funkcia predsedu súdu, keďže obdobie, na ktoré bol ustanovený do funkcie, uplynulo dňom 1. marca 2025,“ doplnil súd. Proti rozsudku je prípustná kasačná sťažnosť, o ktorej rozhoduje Najvyšší správny súd SR