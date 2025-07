Ukrajinský parlament obnovil nezávislosť protikorupčných úradov

31.7.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský parlament vo štvrtok hlasoval za návrh zákona, ktorý nahradil legislatívu obmedzujúcu právomoci protikorupčných úradov. Európski spojenci Kyjeva sa obávali, že pôvodná legislatíva podkope protikorupčné reformy, ktoré sú kľúčové pre snahu Ukrajiny o vstup do EÚ. Nový zákon privítali.Ukrajinská premiérka Julija Svirydenková uviedla, že nový zákon „odstraňuje riziko zasahovania do práce protikorupčných orgánov“. Obavy o nezávislosť protikorupčných úradov vyvolali v ostatných dňoch na Ukrajine najväčšie protesty od začiatku ruskej agresie.Predošlá legislatíva zaradila Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Špecializovanú protikorupčnú prokuratúru (SAPO) pod priamu právomoc generálneho prokurátora, ktorého vymenúva prezident. Kritici vyšli do ulíc pre obavy, že by to mohlo uľahčiť prezidentské zasahovanie do vyšetrovania korupcie.