Spravodlivosť na Slovensku je ako vlak, ktorý má meškanie a parlament ho chce vykoľajiť. Obavy Kušnírovej sa naplnili (foto)

Výzva poslancom

Prípad sa môže dostať do stratena

Vinníci odídu s náramkom

Videá zo skrytej kamery

8.2.2024 (SITA.sk) - Spravodlivosť na Slovensku je ako vlak, ktorý má meškanie a práve možno v týchto chvíľach ho v parlamente chcú vykoľajiť. Povedala to na občianskom protivládnom proteste v Poprade Zlatica Kušnírová , matka Martiny , ktorú zavraždili spolu s jej partnerom investigatívnym novinárom Jánom Kuciakom Spolu s ňou vystúpili aj rodičia Jána Kuciaka. Práve tí počas tohto týždňa zverejnili výzvu poslancom, v ktorej ich žiadajú, aby neschválili novelu Trestného zákona. Celkovo sa vo štvrtok večer na Námestí sv. Egídia v blízkosti obchodného centra zišlo do tisíc ľudí.Prihovoril sa im aj aktivista a vydavateľ Miroslav Pollák a študentka Lucia Vlčeková. Účasť na proteste označila Kušnírová za svoju občiansku a rodičovskú povinnosť.„Povinnosťou každého rodiča je starať sa o svoje deti. Deti sú dar a nám naše deti zavraždili. Preto by som vás chcela poprosiť a vyzvať, aby ste bojovali za svoje deti a vnúčatá, aby sa už nikdy nikomu také niečo nestalo,“ povedala pred davom ľudí v Poprade.Poukázala pritom na to, že spravodlivosť na Slovensku je momentálne „brutálne valcovaná“. Kušnírová sa spolu s Kuciakovcami obávajú, že zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry sa do stratena dostane aj prípad vyšetrovania vraždy novinára a jeho snúbenice.„Už dvakrát sa to stalo a Kočner sa vraj už dal počuť, že sa smeje z Černáka, že on tam zhnije, ale on si už balí „švestky“,“ povedala pre agentúru SITA. Podľa nej tak bude na Slovensku raj pre zločincov, kde sa obyčajný človek nedomôže žiadneho práva ani uznania.„Vinníci odídu s náramkom, budú mať na kauciu a chudákovi človekovi ostanú len oči pre plač. Šesť rokov bojujeme a stále nič,“ dodala. Podľa otca Jána Kuciaka má každý občiansky proces svoj význam, aby si politici uvedomili, že si nemôžu robiť, čo chcú.„Máme veľké obavy, ako to všetko dopadne. Keď si to vezmeme teraz, ako sa bagatelizujú niektoré tresty, hrozí, že Kočner bude prepustený. Kočner musí mať nejaké kompro na politikov, čo sa týka strany Smer , že sa ho tak zastávajú,“ skonštatoval pre médiá.Ako povedal, kladie si otázku, koľko videí zo skrytej kamery v pracovni generálneho prokurátora vzniklo, prečo sa po nich nepátra, keď zverejnené bolo len jedno. Občianske protesty proti zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry a ďalším krokom vlády ohrozujúcim právny štát a jeho inštitúcie sa vo štvrtky v Poprade konajú takmer nepretržite od polovice decembra.