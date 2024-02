Schválená novela Trestného zákona približuje Slovensko k vyspelým európskym krajinám, tvrdí koaličná strana Hlas

Dôraz na odškodnenie obetí

Historicky najdlhšia parlamentná rozprava

8.2.2024 (SITA.sk) - Koaličná strana Hlas-SD víta schválenie novely Trestného zákona, ktorá podľa nich približuje slovenské trestné právo k vyspelým európskym krajinám.Ako sa ďalej uvádza v stanovisku Hlasu, za najdôležitejší prínos novely považujú dôraz na odškodnenie obetí trestných činov a prevýchovnú úlohu justície. Novela zároveň podľa strany dáva oveľa väčší priestor nezávislým súdom na objektívne posúdenie každého individuálneho prípadu.„Trestné činy proti životu a zdraviu musia byť prísnejšie trestané ako ekonomické a iné trestné činy," zdôraznil Hlas-SD.Zároveň strana ocenila, že po troch mesiacoch historicky najdlhšej parlamentnej rozpravy o jednom zákone sa národná rada konečne môže venovať skutočným problémom ľudí. Pokiaľ ide o skrátenie premlčacích lehôt, to sa podľa koaličnej strany týka viacerých trestných činov a vychádza z trestných sadzieb za tieto činy.„Ak by sa v niektorých konkrétnych prípadoch ukázalo, že skrátenie premlčacej lehoty má negatívny dopad na vyšetrovanie týchto skutkov, je strana Hlas pripravená prísť s úpravou príslušného ustanovenia Trestného zákona. Absolútne odmietame, že by novela Trestného zákona mala úmysel znemožniť vyšetrenie niektorých mimoriadne závažných trestných činov," dodala strana.